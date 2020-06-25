Şanlıurfa, makarna üretecek yatırımcı arayışında

25 Haziran 2020

Mutlu GÜNEŞ-ŞANLIURFA

Şanlıurfa, üretiminde öne çıktığı buğdayın katma değerli ürüne dönüşmesi için yatırımcı arayışında. Bu doğrultuda makarna üretim tesislerine ev sahipliği yapmayı hedefleyen Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası , yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açmak için Türkçe ve İngilizce dillerde ‘Makarna Üretim Tesisi Fizibilite Raporu’nu hazırladı.

Şanlıurfa’nın olanaklarını geliştirmeyi ve bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına katkı sağlamayı amaçlayan fizibilite, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan hizmet alım sözleşmesi uyarınca hazır hale geldi.

Kentin yıllık buğday üretimi 1,5 milyon ton

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa’da herhangi bir makarna üretim tesisi bulunmadığını belirterek, “Bu çalışmayla yılda yaklaşık 1.5 milyon ton buğday üretimi gerçekleştiren ilimize makarna tesisi kazandırmayı planlıyoruz dedi.

Peltek, “Fizibilitemiz sonrasında gerçekleşecek yatırım ile birlikte bölgenin tarım ürününün profesyonellik ve teknoloji ile buluşacağını, bunun da ilin katma değerini bir bütün olarak artıracağını düşünüyoruz. Makarna tesis kurulması, geleneksel tarım ürünlerinin son teknoloji ile harmanlanarak, bölgemizin gıda imalat sektörüne katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra istihdamı da artıracak” dedi.

“Yatırımcılara her türlü desteği vereceğiz”

İbrahim Halil Peltek, Fizibilitenin hazır olduğunu 6. Bölge teşvikleri ile cazibe merkezi haline gelen Şanlıurfa’nın bu alanda yatırımcılarını beklediğini belirterek gelecek olan yatırımcılara Oda olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.