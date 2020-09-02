Şanlıurfa yeniden cazip hale geldi

02 Eylül 2020

MUTLU GÜNEŞ / ŞANLIURFA

Yatırımlarda 6. Bölge teşviklerinden yararlanan iller arasındaki Şanlıurfa, 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar”la hayata geçirilen yeni teşvik uygulaması sayesinde başta emek-yoğun sektörler olmak üzere tüm sektörlerde yatırımlar için tekrar cazip hale geldi. Teşvik uygulamasında 4. ve 5. Bölge’de yer alan Malatya, Elazığ gibi kentlerin cazibe merkezi iller arasına alınmasıyla, 6. Bölge desteklerinden faydalanmanın avantajını kaybettiğini düşünen Şanlıurfa, iş dünyasına açıklanan yeni teşvik düzenlenmesiyle moral buldu. Düzenleme ile eski cazibesine kavuşan kent, teşviklerden faydalanacak yeni yatırımcılarını bekliyor.

Şanlıurfa’ya emek-yoğun sektörler başta olmak üzere sermaye ve teknoloji yatırımlarını kazandırmak istediklerini dile getiren Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, düzenlemeyle Şanlıurfa’nın mevcut teşvik sisteminde en avantajlı bölge illeri arasında yeniden yer aldığını belirtti. Yatırımcıları teşviklerden faydalanmak üzere Şanlıurfa’ya davet eden Peltek, “2017 yılında ilan edilen Cazibe Merkezleri Programı’nda yapılan düzenlemelerle Şanlıurfa’ya göre daha gelişmiş illerin 6. Bölge teşviklerinden faydalanmasına imkan tanındı. 6. Bölge dışında kalan cazibe illeri bu durumdan olumlu etkilenirken, ilimiz bu durumdan olumsuz etkilendi. Ancak yeni yapılan düzenleme bu duruma kısmen son verdi ve Şanlıurfa’yı tekrar yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirdi” diye konuştu.

“Yeni teşvikler, risk taşıyor”

6. Bölge dışındaki illerin bazı ilçelerine teşvik verilecek olmasının bu ilçelerdeki yatırım ortamını iyileştireceğini belirten Peltek, “Ancak bu durum bölgeler arası gelişmişlik farkını arttırma riski taşıyor” dedi. Peltek ayrıca, “İlçelere yapılan yatırımlarda sigorta primi, işçi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamayacaklarına dair ibare konmuş olması, Şanlıurfa gibi 6’ncı bölgede yer alan genç ve işsizlerin yoğun olduğu illerde, nispeten emek yoğun sektörlerin yatırımlar için cazibesini korumaya devam etmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’nın stratejik bir bölge olduğuna dikkat çeken Peltek, “Suriyelilerle artan nüfusumuz, işsizlik oranımız göz önüne alınarak yapılacak olan yeni teşvik düzenlemelerinde Şanlıurfa’ya ek teşvikler verilerek pozitif ayrımcılığın devam etmesini bekliyoruz” dedi.