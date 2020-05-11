SARAT Projesi Europa Nostra Ödülü kazandı

11 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Avrupa’da Kültürel Miras’ın korunması için çalışan sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Europa Nostra'nın , her yıl düzenlediği ''Europa Nostra Ödülleri''ne 30 ülkeden kurum ve kişiler katıldı.

Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey) SARAT Projesi de , Eğitim, Beceri Geliştirme ve Farkındalık Yaratma kategorisinde 2020 Europa Nostra Ödülü kazandı.

Ödül Jürisi ayrıca, İsviçre'den iki önemli kültürel miras çalışmasına da Europa Nostra Ödülü verdi. Koruma kategorisinde Bois de Chênes Manor Çiftliği ve Üstün Hizmet kategorisinde merkezi Cenevre'de bulunan Société de Lecture ödüle layık görüldü.

Europa Nostra Yürütücü Başkanı Hermann Parzinger, içinden geçmekte olunan bu zor zamanlarda ödül sahiplerinin uzmanlık, özveri ve ekip çalışması ile sıkıntıların nasıl üstesinden gelinebileceğini gösteren başarı öyküleri ile gerçek bir umut kaynağı olduklarını belirtti. Parzinger, şunları kaydetti.

''Bu örnek projeler, küresel salgının yol açtığı travmayı zihinsel ve fiziksel olarak atlatmamız ve iyileşmemiz için kültürel mirasın hayati önem taşıdığını göstermektedir. Ortak mirasımız ve onun sorumluluğunu üstlenen koruyucuları, yaratıcı dijital çözümlerle erişilebilir kültürel içeriklerin oluşturulmasından, şehirlerimiz ve köylerimiz için sosyal ve ekonomik bir yeniden doğuş eylemi olarak somut restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarına girişmeye kadar pek çok şekilde katkıda bulunabilirler.''

''Europa Nostra Ödülleri'' Avrupa Birliği’nin Yaratıcı Avrupa programına dahil olmayan Avrupa ülkelerinde, koruma konusunda uygulama, araştırma, üstün hizmet, eğitim ve farkındalık yaratma alanlarında etkileyici çalışmalara veriliyor.

Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün (BIAA) başkanlığında, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Uluslararası Müzeler Konseyi İngiltere şubesi (ICOM UK) ortaklığıyla hayata geçirilen SARAT Projesi, Türkiye’nin zengin, çeşitli ve zaman zaman tehdit altında olan arkeolojik mirasının korunması ve değer verilmesi yönünde dikkate değer bir etki yaratmış bir eğitim ve farkındalık projesi oldu.