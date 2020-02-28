Sarp Yat 2020'ye ödülle başladı, 10 yılda 20 uluslararası ödül aldı

28 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Eti Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı ve Kanatlı Ailesinin girişimiyle 2009 yılında Antalya Serbest Bölgesi'nde kurulan Sarp Yacht, 10 yılda kendi sektöründe aralarında dünyanın en prestijli ödülleri de olmak üzere uluslararası 20 ödül kazandı.

2020 yılına da ödülle başlayan Sarp Yachts’ın, yenilikçi ve doğa dostu olduğunu gösteren, eşsiz üst gövde tasarımı ve tüm gövdeyi çevreleyen camlarıyla kendine özgü ve alışılmışın dışında kurgulanan, 46,85 metre uzunluğunda ve 420 ton ağırlığında, 16 knot hıza ulaşabilen XSR 155 isimli yacht projesi, 2019 A’Design Awards Platinum ve 2020 German Design Awards Winner ödüllerini kazandı.

Sarp Yacht Tersane Müdürü Emre Şandan, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen törenle ödülünü aldı. Şandan yaptığı açıklamada şunları kaydetti.

''Antalya Serbest Bölgesinde 3 bin 500 metrekare kapalı, 8 bin metrekare toplam alanda faaliyetini sürdüren tersanede, yat sahibinin tüm ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilecek, özel imalat, süper lüks ve mega yatlar tasarlayıp üretiyoruz.''

Çevre dostu marka konsept yat ailesi amiral gemisi olan XSR 155’in tasarım aşamasında Red Yacht Design ve Sarp Yachts'ın 500 groston altında, maksimum konfor sunacak bir tasarım amaçladığını anlatan Şandan,şöyle devam etti.

''Serinin diğer tüm yatları gibi, tasarımın hibrid yönetim sistemi ile üretilecek olması gürültü, titreşim ve emisyondan kaçınma olanağı sağlıyor. Eşsiz üst gövde tasarımı ve tüm gövdeyi çevreleyen camlarıyla ,kendine özgü ve alışılmışın dışında kurgulanan konsept proje Sarp Yachts’ın yenilikçi ve doğa dostu tavrını bir kez daha gözler önüne seriyor.''

Sarp Yatch'ın kazandığı bazı uluslararası ödüller şöyle:

2019 Alman Tasarım Ödülü (XSR155 - Havacılık, Denizcilik ve Demiryolu Kategorisi)

2019 A'Design Ödülleri ve Yarışması (Platinum- XSR 155 A'Yacht ve Deniz Gemisi Tasarım Ödülü)

2019 Alman Tasarım Ödülü (Özel Mansiyon XSR 85 - Havacılık , Denizcilik ve Demiryolu)

2019 Alman Tasarım Ödülü (Nacre 60 - Havacılık, Denizcilik ve Demiryolu)

2018 A'Design Ödülleri ve Yarışması (Bronz - XSR 85 A'Yacht ve Deniz Gemisi Tasarım Ödülü)

2018 A'Design Ödülleri ve Yarışması (Altın -Sedef - A'Yacht ve Deniz Gemisi Tasarım Ödülü)

2017 A'Design Ödülü (Altın - Aouda 63 - Yat ve Deniz Gemisi Tasarım)

2017 A'Design Ödülü (Bronz - Aouda 63 - İç Mekan ve Sergi Tasarımı Kategorisi)

2017 Dünya Süperyat Ödülleri (La Passion - 500GT - 43m ve altındaki deplasman motorlu yatlar)

2017 ShowBoats Tasarım Ödülleri (Finalist La Passion - En İyi Dış Tasarım ve Şekillendirme - Motor Yat 48m'nin altında)

2017 ShowBoats Tasarım Ödülleri (Finalist La Passion - En İyi İç Düzen ve Tasarım - 500GT'nin altında Motor Yat)

2017 ShowBoats Tasarım Ödülleri (Finalist La Passion - En Yenilikçi Motor Yat)