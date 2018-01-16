Satış ve pazarlamanın püf noktalarını dinlediler

16 Ocak 2018

BURSA (DÜNYA) - Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (BURTİMDER), sektörün önem verdiği konulardan biri olan “Satış ve Pazarlama” üzerine eğitim gerçekleştirdi.

Özellikle satış ve pazarlama konusunun sektör için önemli olduğuna değinen BURTİMDER Başkanı Yusuf Aydın Eskibozkurt, üyelere değer katacak projeler içerinde yer almaya gayret gösterdiklerini ve bunun için çalıştıklarını vurguladı.

Eğitimde; kurumlarda özellikle satış ve pazarlamada anlaşmazlık yaratan durumları ve kaynaklandığı nedenleri katılımcılara tanıtarak, bu tür çatışmaları en aza indirgemek, engelleri aşmak için sağlıklı çözüme ulaşmayı sağlayan yöntem ve becerileri kişilere inovatif düşünme ile kazandırmak adına paylaşımlarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili, eğitimde katılımcıların karar verme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi adına da örnekler verdi. Karar sürecinin aşamaları ve problem çözme teknikleri de uygulamalı olarak aktarıldı.