SATSO basın bayramı için toplandı

25 Temmuz 2019

Toplantıda konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, "İhracat yapan, üreten, çalışan her üyemizin büyümesinde, Sakarya'nın gelişmesinde vizyon olarak bakıldığında bir SATSO dokunuşu görmekten mutluyuz. Sakarya'nın zamana ve gelişmelere yenik düşmeden, hatta ekonomiye yön veren bir bölge olmasında SATSO'nun şehir vizyonu, üye profilinin gelişmesinde ekonomi vizyonunun olduğunu hissetmek ve hatta bu değişimi izlemekten sırtlanmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

SATSO Medya Buluşmaları kapsamında düzenlenen istişare toplantısında Sakarya'nın gelişiminde büyük katkısı olan basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak; basına her zaman destek olmaya gayret ettiklerini ve medyayı önemli bir paydaş olarak gördüklerini ifade eden Altuğ, "Ülkemizde gazetecilerin ve basının yaşadığı zorluklar ve hangi şartlarda mesleklerini icra etmeye çalıştıklarını anlamamız için kutlanan bir gündür. Bir basın elemanı yeri geliyor bir savaşın ortasına da girebiliyor yeri geliyor soğuk bir kış gününde saatlerce çekim yapmak zorunda kalabiliyor. İşte bu gün onların günüdür, onlara saygı günüdür. Hepinizin bu özel gününü içtenlikle kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Hem zirai hem sınai anlamda üreten bir iliz"

Ekonominin gelişmesi ve ihracatın artması için üretmenin önemine değinen Altuğ "Üretmeden büyüyemeyiz, tükettiğimizden fazlasını üretmeliyiz. Biz hem zirai hem sınai anlamda üreten bir iliz ve bu anlamda şanslıyız. Sanayi alanında gelişirken hiçbir tarım arazisine zarar vermeden gerçekleştiriyoruz. Birçok yatırımcı Sakarya'da yatırım yapıyor, göç alıyoruz, büyüyen bir iliz. Kent olarak çözülmesi gereken sorunlarımız var elbette. Tek önceliğimiz Sakarya'mızı geliştirmektir" diye konuştu. Kent olarak rekabet edebilirlik seviyesini üst sıralarda tutabilmek için markalaşma ve inovasyona öncelik vermeleri gerektiğine vurgu yapan Altuğ, "Tüketim toplumu olarak devam edemeyiz. Üretmenin gücüne inanıyorum, ürettikçe büyüyüp gelişeceğiz. Toplumsal refahı düşürmeden, cari açığı kalıcı olarak kapatmanın yolu ihracatı arttırmaktan geçmektedir. Bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyoruz" diye ekledi.

"2018'in ilk 1000 firması arasında 50 firmamız yer alıyor"

Sakaryalı firmaların 2018 yılı verilerini paylaşan Akgün Altuğ, "Sakarya'nın 2018 yılı İSO ilk 500 ve ikinci 500 firması arasında, yani 2018 in ilk 1000 firması arasında SATSO üyesi toplam 50 firmamız yer alıyor. 2017 yılında ilk 500 listesinde üretimden net satışlar üzerinden 31 üyemiz, 2018 yılında ise 36 üyemiz yer alıyor. Üretimden satışlarda önceki yıla kıyasla yüzde 41 oranında bir artış var. İlk 500 firmanın ihracatında ise yüzde 3 artış gözlenmektedir" açıklamasında bulundu. Altuğ, "Bu başarıda ve ihracat yapan, üreten, çalışan her üyemizin büyümesinde, Sakarya’nın gelişmesinde vizyon olarak bakıldığında bir SATSO dokunuşu görmekten mutluyuz. Sakarya'nın zamana ve gelişmelere yenik düşmeden hatta ekonomiye yön veren bir bölge olmasında SATSO'nun şehir vizyonu, üye profilinin gelişmesinde ekonomi vizyonunun olduğunu hissetmek ve hatta bu değişimi izlemekten sırtlanmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Sakarya'nın stratejik planı hazırlanıyor

Sakarya Stratejik Plan çalışmalarındaki gelişmeler hakkında bilgiler veren Altuğ, "Tüm ilgili kurumlarımızın katılımı ile stratejik plan çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin kısa orta ve uzun vadeli stratejik planını ortaya çıkarmak hedefindeyiz. Bu doğrultuda tüm kesimlerin görüşlerini alacağız. Ocak ayına kadar taslak bir çalışma ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Birçok kurum da bu stratejik planı baz alarak kendi planları yapacaklar ve şehrin bu doğrultuda yönetilmesine imkan sağlayacağız. Tüm kurumlarımız bu konuya büyük destek veriyor" şeklinde konuştu.

Belediye ile ortak yürütülen Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi hakkında açıklamada bulunan Altuğ, proje ile Sakarya'da bir doku kültürü laboratuarı açacaklarını ve yakın zamanda inşaatı başlayacak olan laboratuvarın faaliyete geçmesi ile süs bitkiciliği sektöründe ihracat paylarını artıracaklarını söyledi.

Karasu Limanı'nda Ro-Ro Seferleri başladı

Karasu Limanı'nda Ro-Ro Seferlerinin başladığı bilgisini veren başkan Altuğ, "Sealıne Denizcilik şirketi Karasu şubesi, odamız bünyesinde şube kaydını yaptırdı ve 10 Temmuz 2019 tarihinde IC Karasu Limanı ile Ukrayna Chornomorsk Limanı arasında seferler başladı. SATSO Karasu Limanı’nda geçiş belgeleri dağıtım ofisi de Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki sefer ihracat yapan nakliye araçlarına yönelik geçiş belgelerini vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

185 metre uzunluğunda ve 21 bin 162 gross ton ağırlığındaki Ro-Ro gemisi ile seferlerin gerçekleştirildiğini kaydeden Altuğ, şöyle devam etti: "Düzenli seferler 125 tır taşıma kapasitesine sahip olan bu Ro-Ro gemisi ile devam edecek. Ro-Ro gemisinin tahmini varış süresi 24-27 saat arasında değişiyor. 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü itibari ile 4. Seferini gerçekleştirmiş olan Ro-Ro'ya yüklenen tırlar için şu ana kadar 73 adet dozvala belgesi verildi. Söz konusu Ro-Ro taşımacılığında genel olarak Hatay-Mersin bölgelerinden yaş sebze meyve ihracatı ile bölgemizden dorse, treyler ve nadiren makine ihracatı gerçekleştirilmekte olup, geminin Ukrayna dönüşünde ise genellikle de ülkemize kereste ithalatı yapılıyor."