Saygı Giyim’e en iyi müşteri deneyimi ödülü

14 Şubat 2020

Ayşe KAYTAN UÇAK / ESKİŞEHİR

Saygı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Saygı, Eskişehir’in tekstil sektöründeki en eski markalarından birisi olduklarını söyleyerek, yaklaşık 27 yıldır genç giyimden abiyeye, spor giyimden büyük bedene kadar geniş ürün yelpazesi ile kadın giyim üzerine hizmet verdiklerini ifade etti. Eskişehir kent merkezinde 4 mağazası olan Saygı Giyim’in online satış ile hem Türkiye hem de dünya pazarına açıldığını ifade eden Saygı, şunları kaydetti: “Türkiye’de Trendyol ile başlayan online satış yolculuğumuz bugün dünyanın en büyük alışveriş siteleri olan Amazon ve AliExpress ile devam ediyor. Şirketimiz, Trendyol’daki 12 bin firma arasında en iyi müşteri deneyimi ödülüne layık görüldü. ‘Deneyim ödülü’ demek, ‘güven ödülü’ demektir. En önemli hedefimiz öncelikle müşteri memnuniyetidir. Başta bizi bu ödüle layık gören müşterilerimize ve ödülü veren Trendyol’a sonsuz teşekkürler.”



Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 2500 metrekare kapalı alana sahip bir lojistik merkezleri bulunduğunu anlatan Saygı, “Satışlarımızın yüzde 60’nı online satışlar oluşturuyor. İnternet üzerinden alınan siparişler, lojistik merkezimizde paketlenerek aynı gün kargo aracılığı ile müşterilerimize ulaştırılıyor” dedi.



Türkiye’nin tekstil imalatının kalite anlamında çok iyi bir yerde olduğunu belirten Saygı, “Türkiye’nin markaları bugün dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Tekstil sektörü değişken bir sektör olduğu için modada sürekli değişiyor. Bizler de bu değişime ayak uyduruyoruz” ifadelerini kullandı.