Saygılı Rulman’dan milli üretime destek

19 Şubat 2020

İzmir/DÜNYA



Saygılı rulman, rulman ticaretindeki 35 yıllık deneyimini üretime aktarmak için başlattığı çalışmalarda sona geldi. Bu yıl içinde tamamlanacak yatırımla ilk etapta rulman yağı üretimi gerçekleştirecek olan Saygılı Rulman, ardından önemli oranda ithalatla döviz kaybına neden olan rulmanı bütünüyle üretmeyi hedefliyor.



2020 yılında daha geniş ve güçlü bir ticari pazar paylarının olacağının altını çizen Saygılı Rulman Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, uzun zamandır planladıkları üretime başlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Deneme üretimlerinde ulaştıkları başarının ardından önümüzdeki günlerde rulman yatağında seri üretime başlayacaklarını Saygılı, “Bu proje için kısa süre içinde Japon mühendisler Türkiye’ye gelecekler ve arkasından yıllık üretim planlanmasını yapacağız. 2020’in ikinci yarısından itibaren üretime başlamayı planlıyoruz. Tamamen Türkiye kaynaklarını kullanarak, 5 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirme hedefiyle yüzde yüz yerli ve milli üretim yapacağız. Bu yatırım için ilk etapta da 50 kişiye daha istihdam sağlayacağız” dedi.



İhtiyacın sadece yüzde 6’sı karşılanıyor



Türkiye’nin rulman üretiminde ihtiyacın sadece yüzde altısını karşılayabildiğini ve Türkiye’deki rulmanların yüzde 90’ının ithal olduğunu söyleyen Saygılı, şöyle devam etti, “Rulman, sanayicinin kuyumcu dükkânı gibidir. Eğer sanayide büyüme varsa rulmanın çeşitliliği ve depolanması talebi de o kadar artar. Son birkaç yılda Türkiye yüksek teknolojiye ilgi duymaya başlayınca rulmanın iş alanları da gelişmeye ve genişlemeye başladı. 2020 ve sonrasında rulmanda tekrardan bir canlılık göreceğiz. Hükümetimiz rulmanı yüksek teknoloji ürünü olarak ilan edip özellikle, rulman üretimi yapmak isteyenlere teşvik verirse ülkemiz rulman konusunda çok daha iyi noktalara gelebilir. Rulmanda stratejik ürünler içine konulursa ben inanıyorum ki Türkiye’nin yüzde altı olan rulman üretimi çok daha kısa bir sürede yüzde ellilere çıkabilir.”