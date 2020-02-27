Seçsan, yeni nesil konteyner taşıyıcılarının teslimatlarına başladı

27 Şubat 2020

Şirin ÇAVUŞ / MERSİN



Dorse ve yarı römork ekipmanları sektöründe ağır yük taşıyıcılar ve konteyner taşıyıcılar olmak üzere iki ana başlıkta üretim yapan Seçsan, yeni nesil konteyner taşıyıcılarının 3 kalemlik teslimatını Nokta Lojistik’e gerçekleştirdi.



Seçsan, Taşımacılık sektörde aktif olarak kullanılan, dara ağırlıkları 4 bin 900 ile 5 bin 300 kilogram arasında gelen ‘kılçık dorse’ olarak da adlandırılan konteyner taşıyıcılar için yurtdışından aldığı destekle Ar-Ge yapıyor. Standart ürünlerde kullanılan ST52 çeliğini, özel alaşımlı yeni nesil bir çelik olan STRENX700 ile değiştirerek daha hafif ve daha güçlü bir ürün elde ettikklerini söyleyen Seçsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Öcal, yeni ürünlerinin ağırlığının 4 bin 460 kilogram olduğunu kaydetti. Nokta Lojistik’e yaptıkları toplantıda konuşan Öcal, seri üretime başladıklarını söyledi.