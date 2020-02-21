Seçsan, yeni nesil konteyner taşıyıcısını piyasaya sunacak

21 Şubat 2020

Mehmet Nabi Batuk / Mersin



Sektörde kullanılan, dara ağırlıkları 4 bin 900 ile 5 bin 300 kilogram arasında gelen ‘Kılçık Dorse’ olarak adlandırılan konteyner taşıyıcılar üzerinde Ar-Ge yapan Seçsan A.Ş, konteyner taşıyıcıları daha hafif hale getirdi. Benzer ürünlere göre daha hafif ve daha fazla mukavemet değerine sahip bir ürün geliştirdiklerini ifade eden Seçsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Öcal, “Standart ürünlerimizde kullandığımız ST52 çeliği, özel alaşımlı yeni nesil bir çelik olan STRENX700 değiştirerek daha hafif ve daha güçlü bir ürün elde ettik” dedi.



Türkiye’de ilgili yasalara göre çekici ve taşıyıcılar için toplam basar ağırlığının toplamda 40 ton olduğunu ancak burada uygulanan yüzde 5’lik opsiyon nedeniyle araç ve taşıyıcılarla birlikte en fazla 42 ton yük taşınabildiğini aktaran Öcal, şöyle konuştu: “Nakliye sektöründe 50 kilogramlık yükün bile önemi çok fazla. Bizde bu ihtiyaçtan yola çıktık. Yeni nesil konteyner taşıyıcı ürünümüzün ardından ürün çeşitliğini artırmak adına Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Sektörün en önemli ihtiyaçlarından olan ve sahip olduğu teleskopik sistemle uzayarak 20’lik, 40’lık ve 45’lik olmak üzere 3 farklı konteyner tipinin taşınabilmesine olanak veren yeni nesil teleskopik konteyner taşıyıcılar. Bu ürünümüzde de artık son aşamaya geldik. Önümüzdeki aylarda seri üretimine başlayacağız. Piyasadaki benzer ürünlere göre belirli oranda daha hafif olacak”



Yeni nesil konteyner taşıyıcı ürünleri ile ilgili olarak yaptıkları pazar araştırmasında 6 ay içerisinde 100 adet üretim yaparak 10 milyon liralık bir katma değer yaratmayı hedeflediklerini ifade eden Öcal, ilk olarak iç pazara ağırlık vereceklerini ilerleyen dönemde de başta Fransa, İngiltere ve Hollanda pazarlarında yer alacaklarını kaydetti.