Şehir Hastanesi’ne “yeni taksi plakası tahsisine” itiraz

20 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Son zamanlarda özellikle yazılı ve görsel medyada yeni açılacak olan Şehir Hastanesi’nin ulaşım ihtiyacı için 60 adet T plaka satılacağının konuşulduğunu ifade eden Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Topçu, “Daha önceki yıllarda alınan kararlar ve yapılan uygulamalar, (D) dolmuştan taksiye dönüşüm işleminin kademeli olarak gerçekleştirilerek tamamlanmasına yöneliktir. Bursa İl Trafik Komisyonu ve Valilik kararları ile UKOME Kurulunun kendi almış olduğu kararlar bulunmaktadır” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2012/448 Esas., 1293 Karar sayılı kararı ile elde edilen Bursa Ulaşım Ana Planı’nda bile (D) Dolmuştan (T) Taksiye kademeli olarak dönüşüm öngörüldüğünü hatırlatan Hasan Topçu, “Şehir Hastanesi’nde durak yerinin ve araç sayısının belirlenmesi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na müracaatımız bulunmaktadır. Aynı müracaatımızın devamında D plakadan T plakaya dönmek suretiyle Şehir Hastanesi’nde oluşturulacak taksi durağında dönüşümünü yapmak suretiyle çalışmak isteyen dolmuşçu şoför esnafımızı kademeli dönüşüm düzenlemeleri kapsamında da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirmiş bulunmaktayız. Halen Dolmuştan Taksiye dönüşüm bekleyen D plakalı araçlar varken, dolmuştan (T) taksiye dönüşüm tamamlanmadan, yeni taksi plakası vermek daha önce dönüşümle ilgili alınmış kararlarla çelişeceği, kazanılmış haklara aykırılık teşkil edeceği görüşündeyiz. Bu konudaki görüşümüzü daha önceki UKOME toplantılarında dile getirmiş olduğumuzu ve üyelerimizin kazanılmış haklarının takibine devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyunun ve üyelerimizin bilgisine sunarız” diye konuştu.

Topçu açıklamasında son olarak, ihtiyaç olan yerlere yeni taksi durağı açılması işleminin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odasının karşılıklı mutabakatı ile gerçekleştirilmesi gerektiğini de dile getirdi.