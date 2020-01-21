Şehir Strateji Belgesi şubat ayında açıklanacak

21 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) yapılan Bursa Şehir Politikaları Analizi Şehir Şurası’na; Başkan Aktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeleri Prof. Dr. Tarkan Oktay ve Dr. Hayri Baraçlı ile ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Şehir şurasında, protokol konuşmalarının ardından açık oturum yapıldı. Kocaeli Büyükşehir eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yönetiminde gerçekleşen oturumda; BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yla ilgili kendilerine sorulan soruları cevapladı. Program; ‘Alt yapı ve Mobilizasyon’, ‘Şehir Ekonomisi ve İstihdam’, ‘Çevre ve Şehircilik’, ‘Sosyal ve Kültürel Gelişim’, ‘Şehir Yönetimi ve Vatandaşla İletişim’ konu başlıklı tema çalışmalarının ardından sona erdi.

Şubat ayında kamuoyuna açıklanıyor

Büyükşehir Belediyesi’nce Bursa Şehir Politikaları Analizi için 90 gün süren 3 aşamalı plan uygulandı. 11 Kasım 2019 tarihinde başlayan ve mülakatları temel alan birinci aşamada; 250 civarında kamu kurumu, STK, birlik ve siyasi partinin birinci derecede yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Bu arada Bursa; Dağ Yöresi (Keles, Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan), Doğu (Yenişehir, İnegöl), Merkez (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Kestel ve Gürsu) Sahil (Mudanya, Gemlik, İznik ve Orhangazi) ve Batı (Mustafakemalpaşa ve Karacabey) şeklinde 5 bölgeye ayrıldı. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, analiz edilerek ikinci aşama olan bölge istişare toplantılarına taşındı. Delfi Metodu kullanılarak 5 bölge için çeşitli tavsiyelere dönüştürülen çalışmalar, üçüncü aşama olan Bursa Şehir Şurası’nda tekrar değerlendirmeye alındı. Şehir şurasının ardından, ortaya çıkan tüm hazırlıklar yeniden değerlendirilerek, ‘Bursa Şehir Strateji Belgesi’ adıyla Şubat ayının başında kamuoyuna açıklanacak. Strateji belgesinde, vatandaşın taleplerinin karşılanması yönünde tüm kurumların birlikte hareket etmesini sağlayacak doneler yer alacak.

Şehrin tüm dinamikleri bir araya getirildi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehir şuranın açılışında yaptığı konuşmada, Bursa’nın gelecek tasavvuruna katkıda bulunmak üzere bir araya geldiklerini ve bu süreçte önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını söyledi. Seçim sürecini geride bıraktıktan hemen sonra Bursa Tasavvuru’na katkıda bulunmak üzere büyük bir titizlikle stratejik plan hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Çalışmalarımızda başta Bursalı hemşerilerimiz olmak üzere, şehrimizdeki bütün kurum temsilcilerinin de görüşlerini dikkate aldık. Bu süreçte temel önceliğimiz, mekânla uzlaşan ve vatandaşa dokunan bir siyaset yaklaşımını kökleştirmek oldu. Zira kadim bir geçmişe ve kurucu vasıflara sahip olan şehrimizin gelecek tasavvuru, ancak bütün paydaşların hizmet beklentileri ve önceliklerinin dikkate alınması ile mümkün olacaktı. Bu amaçla şehrin tüm dinamiklerini bir araya getiren ‘Bursa Şehir Politikaları Analizi’ isimli projemizi başlattık. Bugün son adımını attığımız şehir şurasının sonunda ise Bursa Şehir Strateji Belgesi’ni oluşturacağız” şeklinde konuştu.

“Bursa’nın dinamizmini yönlendirecek”

Vali Yakup Canbolat Büyükşehir Belediyesi’nin ‘uygulamaya aldığı şehir politikaları analiziyle’ Bursa’nın dinamizmini yönlendirecek, var olan kapasitesini katlayacak, ‘küresel hedeflere cevap verebilecek nitelikte’ büyük bir adım attığını vurguladı. Yapılan hazırlıklarda şehrin tüm dinamiklerinin değerlendirilmesinin yanında zengin mozaiğinden de faydalanıldığını hatırlatan Canbolat, “Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun her kesimiyle birlikte üreteceği şehir politikasıyla, Ulu Şehir Bursa’nın daha yaşanabilir ve ulaşılabilir kılınması adına attığı adımların başarılı olacağına inancımız tamdır” dedi.