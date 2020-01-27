Şehirleşmede 'akıllı teknoloji' atağı

27 Ocak 2020

M. Tekin ÇEKİN

GAZİANTEP - Gastronomi ve kültür kenti Gaziantep bu yıl ‘Akıllı Şehirler Projesi’ni öncelikli gündem olarak belirledi. Bu sene kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünü kutlayacak olan kent, değerlerini tanıtmak için de birçok çalışma yürütüyor. Ayrıca, kentin sorunlarını çözecek teknoloji yatırımları gündemde. DÜNYA’nın ‘Başkanlar Konuşuyor’ yazı dizisinin konuğu olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel belediyeciliğin uzman kişilerle yapılabildiğini, başarıya da ancak bu insanlarla ulaşılabileceğini söyledi. Yerel yönetimlerin ne denli önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Şahin, yetişmiş insan gücü olmayan belediyelerin başarıya ulaşamayacağının da farkında olduklarını vurguladı. Yerel belediyeciliğin vizyon istediğini dile getiren Şahin, “Biz yoğun bir şekilde kendi planlamamızı yaptık. Daha sonra Gaziantep Valiliği'nin de görüş ve desteklerini alarak projelerimizi harmanladık” dedi.

Şehrin kurtuluşunun 100’üncü yılı

Halkın önerilerine değer verdiklerinin altını çizen Şahin, çalışmalarını bu doğrultuda ilerletmeye çalıştıklarını belirtti. 2020 yılına ayrı bir önem verdiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: “Bana göre 2020 yılı iki açıdan çok önemli. Biri Gaziantep’in kurtuluşu; bu sene 100’üncü yılımızı kutlayacağız. İkincisi ise ‘Akıllı Şehirler Projesi’dir. Bu iki konuyu çok önemsiyoruz. Antep’in Gazilik yolculuğunda emeği olan şehit ve gazilerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Şahinbey’i, Şehitkamil’i, Karayılan’ı çok daha iyi anlatmamız lazım. O yüzden 100’üncü yılı çok önemli buluyorum. ‘Akıllı Şehirler Projesi’, Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerine alınan bu projedir. Şehirle ilgili sorunlara teknolojik altyapı oluşturma anlayışından hareketle vatandaş odaklı plan ve projeler oluşturduk. Yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla girdiğimiz bu yolda yeni yılda da önemli projelerin altına imzamızı atacağız.”

“Düzenlenen turnuvalar, kentin sporcu kimliğini güçlendirdi”

Şahin, ‘Ulaşım Master Planı, Şehircilik ve Konut, Kuzeyşehir, Güneyşehir, Bayramlı Konut Projesi, BUSEM, Medeniyet Şehri, toplu ulaşım, GAZİRAY, Nizip RAYBÜS, metro, köprülü kavşaklar, asfalt çalışması, yaya geçitleri, Kuzey Antep - Aktoprak çevre yolu, çevre yolu ağaçlandırma çalışması, Millet Bahçesi, İbrahimli Kent Parkı, Alleben Park, Karkamış Ekopark, Milli Mücadele Parkı’ projelerinin, öne çıkan çalışmalar olduğunu ifade etti.

Şahin, Gaziantep’te düzenlenen ve uluslararası arenada bilinen ‘Gazi Yarı Maratonu, Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası, Karate Şampiyonası’ ve son olarak 2019 yılında gerçekleşen turnuvaların, kentin sporcu kimliğini güçlendirdiğine işaret etti. Cumhuriyet tarihinde bir ilk niteliği taşıyan, yapımı eş zamanlı gerçekleşen 12 havuz projesinin yakında biteceğini belirten Şahin, “Zeugma Antik Kent’in karşısına su sporları merkezi yapımına başladık. Şehrin turizm faaliyetlerini canlandırmak için Nurdağı Sakçagöz ile Rumkale arasında yamaç paraşütü gerçekleştireceğiz. Öte yandan başlayacağımız Kongre ve Kültür Merkezi de tamamlandığında 6 bin 200 kişiye hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

“Altyapı belediyeciliğinde ileri bir aşamaya geldik”

Şahin, sosyal ve kültürel belediyecilikte insana dokunan, kadın dostu, çocuk dostu, genç dostu ve insanın yaşam kalitesini ilgilendiren konularda önemli projelere imza attıklarını dile getirdi. “Örneğin Alzheimer merkezi şu anda hiç bir belediyenin üzerinde çalıştığı konu değil” diyen Şahin, hizmete sundukları engelsiz yaşam merkezinin yaklaşık 15 dönüm üzerinde şu anda alanında Türkiye’nin en büyük merkezi olduğunu vurguladı. Şahin, “Bakanlıktan geldiğim için merkezdeki birimleri çok iyi biliyorum. Özellikle otizmliler, down sendromlular, zihinsel engelliler ve fiziksel engelliler için özel atölyelerimiz var. Bu da şu anda Türkiye’de hiçbir yerde yok. Ayrıca çocuk ve anne merkezi için çalışıyoruz. Burada son dönemlerde başlattığımız çalışmalarla da canlı bebek ölümlerini ve prematüre doğum oranlarını azaltmak istiyoruz. Her anneye bir bardak süt vererek hem annenin hem de bebeğin sağlığını koruyacak destek veriyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, DÜNYA Gazetesi Gaziantep Bölge Temsilcisi M. Tekin Çiçek'in sorularını cevapladı.

Hane ve insan bazlı çalıştıklarını, herkesin yaşam kalitesini yukarıya taşıyacak projelere odak landıklarını anlatan Şahin, şunları aktardı: “Bana göre 2020 yılında en önemli çalışmalar akıllı şehirlerdir. Akıllı şehirlerde de sorunları teknoloji ile önem taşıyor. Akıllı eğitim, akıllı sağlık, akıllı güvenlik, akıllı enerji, akıllı bina, akıllı çevre gibi her bir başlık üzerinde arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Özellikle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’mızın geliştirmiş olduğu bir projeyi Belediyeler Birliği olarak fikir projeleri içinde sunduk. Vatandaş merkezli, halkın yaşam kalitesini doğrudan ilgilendiren ve onların teknoloji uygulamalarını çoğaltan ve bunları uyguladığı zaman da onlara kuponlarla destek veren (ücretsiz ulaşım vs. gibi) bir modeli hayata geçiriyoruz.”

“En büyük eserim Düzbağ projesi oldu”

Göreve geldiği günden bu yana en büyük eserinin ‘Düzbağ’ Projesi olduğunun altını çizen Şahin, “Bu şehrin en büyük sorunlarından birisi su idi. Bu proje ile Gaziantep’in 50 yıllık su meselesini çözdük. Bin 52 kottan memba suyu kalitesindeki suyu 2 yılda getirmeyi başardık. 130 kilometreden 2,60’lık çelik borularla Melen’den sonra en büyük su projesini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Benim en büyük hedeflerimden biri de metroyu bu şehre getirmektir. Bununla da ilgili uygulama projeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanımızla konuşarak bu dönem metronun temelini atıp bitirme konusunda azimliyim” ifadelerini kullandı.

İnovasyon kulüpleri için dört üniversite ile işbirliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan inovasyon kulüplerinin, çalışma prensiplerini ve çalışma usulünü belirlemek amacıyla; Büyükşehir Belediyesi ve şehirde bulunan 4 üniversite arasında iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Fatma Şahin

konuyla ilgili şunları söyledi: “Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, SANKO Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında üniversitelerde kurulan İnovasyon Kulüpleri (Topluluğu) ve öğrenci toplulukları çatısı altında düzenlenecek faaliyetlerde iş birliğinde bulunmak amacıyla protokol yaptık. Protokol kapsamında, imzacı kurumlar arasında; sosyal ve eğitsel projeler, geziler, atölye çalışmaları, yarışmalar, çalıştaylar, inovasyon zirveleri, üniversite söyleşileri gerçekleştirilecek.” Şehirde bulunan 1 milyon gence, kendini ifade etme gücü, özgüven ve fırsat eşitliği için destek olacaklarını vurgulayan Şahin, "Çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü’yle Ekonomik Gelişim

Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenecek” diye konuştu.

Gaziantep depremle sarsılan Elazığ’a yardım elini uzattı



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Elazığ’a bağlı Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde, Maden ilçesine Bağlı Gezin beldesindeki arama kurtarma faaliyetlerine 3 araç, 9 arama kurtarma ekibiyle destek verdiklerini belirtti. Enkaz altında kalan 2 kişinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekiplerince sağ çıkarıldığını belirten Şahin, “Ekipler, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ve Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy koordinasyon sağlamak amacıyla Maden ilçesine Bağlı Gezin beldesine gitti. Öte yandan 3 arama kurtarma aracını daha bölgeye destek vermesi amacıyla gönderdik” dedi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca depremden etkilenen Malatya’ya bağlı Pütürge ilçesine de yardım eli uzatarak, kurulan çadırlarda bin kişilik yemek dağıtımı yaptı.

“Teknofest, sanayide yüksek teknolojiye geçmek için fırsat”

20 Ocak’ta tanıtımı yapılan TEKNOFEST’in Gaziantep’te düzenlenecek olmasının gurur verici olduğunu söyleyen Fatma Şahin, bu proje için Gaziantep’in seçilmesinin tesadüf olamayacağını ifade ederek, “İstanbul’da yaklaşık 2 milyon insanın ziyaret ettiği, 50 bin kişinin yarıştığı bir festival için şehrimizin tercih edilmesinde tek bir neden görüyorum; o da güven” dedi. Bu çalışmanın altından kalkabilme gücünün kendilerinde var olduğunu gördüklerini ve bundan dolayı Gaziantep’in tercih edildiğini kaydeden Şahin, “TEKNOFEST’i bir festivalden çok daha ayrı bir yere koymak gerekiyor. Çünkü bu bir dönüşümdür, bir paradigmadır. Sanayide de emek yoğunluğundan yüksek teknolojiye geçmek için büyük bir fırsat ve imkan barındırıyor. Bu çalışmayla büyük bir değişim ve dönüşümün eşiğindeyiz. Çok heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz. 2020’de ayrıca her ay çok önemli uluslararası etkinliklerimiz olacak. Bu şehrin rekabet etme gücünü artırmamız lazım. 2023’e şehrimizi hazırlamalıyız. Farklı fikirlerin zenginlik olduğunu görüp bunun bilincinde hareket etmek istiyoruz” diye konuştu.

“GastroAntep’in altyapısını 2014 yılında oluşturduk”



2014 yılında Tarım Daire Başkanlığı'nı kurduklarında, GastroAntep’in altyapısını da oluşturduklarını belirten Fatma Şahin, şunları söyledi: “Yerel tohumlar, baharat kütüphanesi bunun yerel tohumlarının ve fidelerinin çiftçilere dağıtımı, başta küçükbaş olmak üzere süt yemi destekleri gibi kadın çiftçilere yönelik önemli çalışmalar yaptık. Şimdi yeni dönemde de çiftçiye dair daha büyük kooperatif sistemi ile bunu topluma yaygınlaştıracağız ve daha fazla üreteceğimiz, dünyaya daha fazla pazarlayacağımız bunu da akıllı şehirle, dijital marketing ile yapacağımız bir model üzerinde çalışıyoruz.”