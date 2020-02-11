“Şehrimize fayda sağlamayı sürdüreceğiz”

11 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - 2020 bütçesinin oybirliğiyle kabul edildiği toplantıda konuşan ve derneğin faaliyetleri ile gelecek dönem hedefleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, “Nilüfer Belediyesi ile yürüttüğümüz projede önemli bir işe imza attık. Şehrimize fayda sağlayacak projeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. BUMİAD ve Nilüfer Belediyesi’nin ortak yürüttüğü hizmet projesi kapsamında hayata geçirilen Yeni Paket Atık Su Arıtma Tesisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bozdemir, “Nilüfer Belediyesi ile yürüttüğümüz proje ile önemli bir işe imza attık. Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen, Alman Devleti’nin ve Alman firmalarının işbirliğiyle, üyelerimizden Celal Beysel’in de proje yürütme becerisi ve başarısıyla bu önemli projeyi Nilüfer Belediyemize kazandırdık. Kurucu üyelerimizden, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile olan sohbetlerimizde, gelecek dönemde neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Bu noktada AB fonlarının desteklediği projeler yürütme arzusundayız. İlgili arkadaşlarımızla birlikte, şehrimize fayda sağlayacak projeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Divan Başkanlığını İlker Özaslan’ın, yardımcılıklarını M. Derya Kangal ve Gürsel Aslan’ın yaptığı Mali Genel Kurul Toplantısında, BUMİAD’ın 2019 yılı çalışmaları değerlendirildi ve 2020 yılı için hazırlanan tahmini bütçe ve diğer gündem maddeleri oybirliğiyle kabul edildi.