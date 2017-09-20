Şeker pancarına rekor taban fiyat Kayseri Şeker'den geldi

20 Eylül 2017

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Kayseri Şeker'in 63'ncü kampanya açılışında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker olarak çiftçilere bu yılda Türk Şekerin ilan edeceği pancar fiyatına 10 TL/ton ilave fiyat uygulanacağı müjdesini verdi.

Yaptığı yatırımlarla pancar çiftçisinin gelirini artırarak, yüzünü güldürdüklerini söyleyen Başkan Akay, “Kayseri Şeker olarak elde etmiş olduğumuz büyük başarı ve gelişme sonucunda son üç-dört yıldır Kayseri'de vergi rekortmeni olacak seviyede bir karlılık yakaladık. Sektörde çalışanına en yüksek ücret zamını ve ikramiyeleri veriyoruz. Bu başarıdan elbette çiftçimizde pay sahibi olmalı. Yıllardır şeker pancarına diğer şirketlerden 10 TL/ton daha fazla fiyat uyguladık. Bu yılda Türk Şekerin ilan edeceği pancar fiyatına göre yine 10 TL/ton ilave fiyat uygulayacağız” dedi.

Akay, “Bölgemizde çiftçiye para kazandıran yegane ürün olan şeker pancarına ilgi artıyor. Her geçen yıl gerek pancar ekim alanlarının artması, gerekse çiftçilerimizin birim alandan daha yüksek verim elde etmesi sonucu pancar üretimi de önemli ölçüde artmakta. Bu üretim artışı, iş yükü artışını beraberinde getirmekte, bu durum ise hem makinalaşma, hemde daha planlı, programlı iş yapma ihtiyacını doğuruyor. Bizim görevimiz çiftçinin gelirini artırmak olduğu kadar, işini de kolaylaştırmak ve masrafını azaltmak. Çiftçinin iş yükünü azaltmak amacıyla mauslarla pancar yükleme uygulamasını Türkiye'de ilk olarak 5 sene önce başlatmıştık. Başlangıçta tereddüt oluşsa da çiftçimiz kısa zamanda mausla pancar yüklemeye alıştı. Bu çerçevede bu kampanya döneminde yeni bir uygulama daha başlatma kararı verdik. “Programlı pancar alımı” uygulamasını yıl başında yapılan eğitim toplantılarında çiftçimize anlatmış ve uygulama konusunda mutabakat sağlamış bulunmaktayız” diye konuştu.