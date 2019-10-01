Sektörün ana yüklenicileri zirvede buluşacak

01 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin iç güvenliği ve ülke ekonomisi adına önemli bir yere sahip olan savunma sanayii çalışmaları kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle 2 – 3 Ekim tarihleri arasında “II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi” gerçekleşecek. Sektörün ana yüklenici firmalarının buluşacağı zirvede Coşkunöz Savunma Havacılık, iş ortağı olan İVME ile birlikte yer alacak. İnsansız Havacılık Sistemleri üzerine ürün ve hizmetlerini anlatma, kullanıcılar ve çözüm ortaklarıyla bir araya gelerek sektöre yönelik fikir alışverişi yapma fırsatı bulacak.

Savunma ve havacılık alanında yüklenici konumunda hizmet veren ve yerlileşme çalışmalarında büyük pay edinerek ihracat oranını artıran şirketler arasında bulunan Coşkunöz Savunma ve Havacılık, direkt ve dolaylı olarak Boeing, Airbus, Bombardier, Fokker, KAI gibi firmaların platformlarına parça üretimi ve Fuselage (Gövde) teslimatları yapıyor. Yerlileşme faaliyetlerini ürün geliştirme hedefiyle yürüten Coşkunöz Savunma ve Havacılık, yurt içinde ROKETSAN, ASELSAN, TUBİTAK SAGE, TAI gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürünler üretiyor.