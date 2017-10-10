Selçuklu Belediyesi spor yatırımlarını tanıttı

10 Ekim 2017

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu'nun yaşam kalitesine katkı sunan spor yatırımları düzenlenen "İlk Günkü Aşkla" tanıtım programı ile kamuoyuna anlatıldı. Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi'nin ilk defa bir programa ev sahipliği yaptığı gecede Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu'nun spor yatırımlarını ve hayata geçecek yeni projelerini anlattı. Altay, "68 tesiste, 20 branşta, 28 bin 803 sporcumuz ter döküyor. 42 suni çim saha ve 505 oyun-fitness alanı yaptık. Milli Takımlara 78 sporcu gönderdik. 2009'da 480 olan sporcu sayımız 2017'de 30 bine yaklaştı. 8 yılda spora 83 milyon 356 bin 100 yatırım yaptık" dedi.

Ailede mutluluğun temel taşlarından birinin de spor olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Selçuklu'da sportif alanda en büyük hedeflerimizden biri daha fazla hemşehrimizin spor tesislerinden faydalanmasını sağlamaktır. Aile Yaşam Merkezlerimizde spor yapan annelerimiz, spor merkezlerine gelen erkek üyelerimiz ve branşlarda sporla tanışan çocuklarımızın olduğu ailelerin sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerini hedefliyoruz. Bu yüzden ailede her bireye uygun bir spor tesisimiz ve spor branşımız mevcut. Bugüne kadar toplam 45 bin çocuğumuzu sporla tanıştırdık. Selçuklu'da spora başlama yaşını 3'e indirdik" açıklamasını yaptı.

Yeni dönemin spor hedeflerden söz eden Başkan Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Sporda Değerler Eğitimi, Spor Alt Yapı Merkezi, Hami Projesi, Sporcu Seçme Merkezi gibi projelerden bahsetti. Yeni projelerin Selçuklu' da spora yeni bir soluk getireceğini ifade eden Başkan Altay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Spor Okullarımıza 3 yaşından itibaren öğrencimiz geliyor. Bizim bu çocuklarımıza spor yaptırmanın yanısıra yaşlarına uygun olarak değerlerimizi de öğretmeyi planlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi Türkiye'nin en büyük değerler eğitimi projesi olan SEDEP'i başarı ile yürütüyoruz. Bu projemizi spor ile entegre edeceğiz. Sporcularımıza milli ve manevi değerlerin yanısıra, centilmenliği, fair play ruhunu kazandırmak istiyoruz.

Şimdilik ismine Hami dediğimiz ve benim de özel olarak önemsediğim projemizden kısaca bahsetmek istiyorum. Hami isminden de anlaşılacağı üzere, gözeten kollayan, koruyucu ve destek olan bir proje Hami Projesi. Bu proje kapsamında gerek kişilikleri gerekse başarıları ile örnek olan lisanslı sporcularımızla spor okulu öğrencilerimizi kaynaştıracağız. Sporcularımız iyi birer örnek olacak.

Selçuklu Belediyespor Kulübünde her yıl binlerce sporcu geliyor. Biz bu sporcular içinden başarılı sporcuları seçerek Milli Takımlara göndermeyi planlıyoruz. Bu uygulama ile daha fazla sporcumuzu Milli Takımlara göndermeyi hedefliyoruz. Konya'dan yeni olimpiyat şampiyonları çıkarmak için biz gayret edelim, aileler gayret etsin, antrenörler gayret etsin, sporcular gayret etsin ve Milli Marşımızın kürsüde okunmasının gururunu birlikte yaşayalım inşallah. Selçuklu Belediyesi olarak farklı mahallerimizde bulunan lokallerde 10 bine yakın ev hanımına yüzme öğrettik. Spor okullarımızda da en fazla talep gören branşlarımızdan biri yüzme. Daha önce belirttiğim gibi yüzme branşında 3 bin 956 sporcumuz bulunuyor. Yüzme sporuna olan bu yoğun ilgi üzerine buradan sizlere bir müjde vermek istiyorum. Hayata geçireceğimiz proje ile Selçuklu'da 2 yıl içerisinde tüm 3.sınıflar yüzme öğrenecek. Böylece çocuklarımızı erken yaşta yüzme ile tanıştıracağız."