Selim Baykal “40 yaş altı 40” listesine girdi

24 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) – Yüzde 100 yerli sermaye ile elektrikli ve havalı korna üretiminde bir marka haline gelen Seger, Fortune Türkiye tarafından bu sene sekizincisi hazırlanan “40 yaş altı 40” listesine girdi. 34 yaşındaki Seger Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Baykal, ödüle layık görülürken, Baykal, 2017’den sonra bu ödülün ikinci kez sahibi oldu.

Hem üretimde hem de korna ticaretinde dünya çapında varlık gösteren yüzde 100 yerli sermayeli Seger, bugün Türkiye ve dünyada önemli araç üreticileri ile yaptığı anlaşmalarla elektrikli ve havalı korna üretiminde bir marka haline geldi. Seger; Tesla Renault, Isuzu, Audi, Honda, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan, Ford, Dacia gibi markaların yanı sıra ağır vasıta ve iş makinalarında, traktör ve tarım makinalarında, motosiklet grubunda da yer alıyor. Seger, Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’da olmak üzere dünyada 70’in üzerinde ülkeye satış yapıyor.