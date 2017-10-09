Seri üretim hedefleyen Ervis Teknoloji, yabancı yatırımcı arıyor

09 Ekim 2017

DİLEK FİDAN

Yenilenebilir enerji alanında ürünler geliştiren Ervis Teknoloji, parabolik vakum tüplü güneş kollektörleri, ısıtma sistemi ve ısı depolama sistemlerini tasarlamak, üretmek, satış ve sonrası servis hizmeti vermek amacıyla Erciyes Teknopark’ta Ar-Ge ve tasarım çalışmalarını hızlandırdı. Ervis Teknoloji Müdürü Metin Er, "Parabolik vakum tüplü güneş kollektörlerimiz ile ısıtma sisteminin tasarımlarını yaptığımız ürünlerin tamamı yerli üretim. Ayrıca bu ürünler, ısıtma ve soğutma giderlerini de yüzde 40 düşürecek. Seri üretime geçmek için uluslararası alanda çözüm ortağı ve yatırım ortaklığı için tekliflere de açığız" dedi.

Geniş bir tasarım yelpazesine sahip olduklarına dikkat çeken Metin Er, Ar-Ge ve tasarım çalışmalarını Kayseri Erciyes Teknopark yerleşkesinde yaptıklarını hatırlattı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Teknogirişim Sermayesi’ desteği ile kurulmuş bir Ar-Ge firması olduklarını dile getiren Er, proje bazlı çalışma yaptıklarını iletti.

Ayrıca mühendislik, tasarım, tedarik ve uygulama hizmetleri verme konusunda çalışma yaptıklarını vurgulayan Er, "Güneş enerjisi ile konutlarda ısıtma ve soğutma uygulamaları, buharlı elektrik üretim santrali, tarımsal alanlarda ihtiyaca yönelik elektrik üretimi alanlarında da tasarımlar yapıyoruz. Ayrıca güneş enerjisinden lisanslı ve lisanssız elektrik üretim sistemlerinin uygulama süreçleri dahil olmak üzere tasarımlarını da gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Isıtma ve soğutma giderlerini yüzde 40 oranında düşüreceğiz"

Ar-Ge çalışmalarının içeriği hakkında da bilgiler veren Metin Er, ‘parabolik vakum tüplü güneş kollektörleri ve ısıtma sistemi tasarımı’ ile faaliyetlerinin başladığını anlattı. Söz konusu ürünlerin, ısıtma ve soğutma giderlerini yüzde 40 düşüreceğine işaret eden Er, tasarımını yaptıkları ürünlerde güneş enerjisini yoğunlaştırarak, bireysel ısıtma sistemlerine entegre edilmesini sağladıklarını söyledi.

Öte yandan, parobolik vakum tüplü güneş kollektörlerini hem karbon içerikli yakıtları hem de güneş enerjisini kullanabilen bir sistem olarak tasarladıklarına değinen Metin Er, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu sistem ısıtmanın yanı sıra soğutma ihtiyacını da karşılayacak. Kullanıcılara kazanç getiren sistem ile kullanım alanlarına göre 20 ila 120 kW aralığında enerji sağlamak mümkün olacak. Ayrıca bu sistem içine elektrik üretim modülleri ekleyerek tam donanımlı küçük ve orta ölçekli olmak üzere iki farklı bileşik enerji sistemini de 2018 yılında piyasaya süreceğiz."

Bu yıl içinde konusunda uzman bir Ar-Ge firması ile işbirliği yaptıklarını da açıklayan Metin Er, şunları kaydetti:

"Prototip tasarımımızı faaliyete geçirdik. Proje kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliklerde uygulayacağımız biyogaz tesisi kurulumu sayesinde insanlar 40 ila 70 KW ısı ve elektrik enerjisi elde edecek. Üretilen elektriğin lisanssız üretim kriterlerine uyması halinde kullanıcılar satış yaparak, gelir elde edecek. Elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısı ise çiftlik içinde konut ya da talebe göre sera ısıtma sistemi olarak da kullanılabilecek. Dolayısıyla söz konusu sistemi tercih eden işletmeler hayvan yetiştiriciliği sırasında oluşan giderleri azaltmasının yanı sıra ek gelir elde edilmesi ve sera işletmeciliği gibi çeşitlilik sağlanması noktasında ellerini güçlendirecek."