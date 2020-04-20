‘Sevgimiz, enerjimiz sizinle’ projesi sokak hayvanlarına can suyu oluyor

20 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Limak Enerji, hizmet bölgesinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki hayvanların bugünleri mamasız ve susuz geçirmemeleri için harekete geçti. ‘Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ Projesi kapsamında tüm işlem merkezlerinin önüne temiz mama ve su kapları yerleştiren şirket, bu zor günlerde kedi, köpek ve kuşların aç ve susuz kalmamasını sağlamaya çalışıyor.

Limak Enerji aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da herkese kapılarının önüne bir kap su ve mama koyma çağrısı yapıyor. Tüm vatandaşları sokak hayvanlarına yardım etmeye çağıran şirket, “yemek artıklarını çöpe atmak yerine kapılarınızın önüne bırakın, sokak hayvanlarının hayatlarını kurtarın” vurgusu yapıyor. Can dostlarımızı korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak adına yola çıkan projeyle, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlanırken, çocuklara ve yetişkinlere de hayvan sevgisi aşılanmaya çalışılıyor.