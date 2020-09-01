Seyitömer Termik Santrali'nin üçüncü ünitesi de devreye alındı

01 Eylül 2020

Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde iki ünite ile yeniden enerji üretimine başlayan termik santralin üçüncü ünitesine de faaliyet izni verildi.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çelikler Seyitömer Termik Santrali'ne 4 Haziran'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Geçici Faaliyet Belgesi" verilerek iki ünitenin üretime geçtiği hatırlatıldı.

Santralin üçüncü ünitesinde de "Geçici Faaliyet Belgesi" ile üretime yeniden başlandığı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Çelikler Seyitömer Termik Santrali ikinci ve üçüncü ünite için yapılan revizyon ve iyileştirme çalışmaları birinci ünite için de yapılarak Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Bakanlığa başvurulmuş ve Bakanlığımızdan 27 Ağustos'ta Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır. Çelikler Seyitömer Termik Santrali mevcut durumuyla 4 ünitesinden birinci, ikinci ve üçüncü ünitesi olmak üzere üç ünitesiyle faaliyetini sürdürmektedir."

Açıklamada, termik santrallerdeki denetim, izleme ve takip gibi işlemlerin bundan sonraki süreçte de hassasiyetle yürütüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA