Si-Mut Teknik, bilgilendirme seminerlerinin ilkini yaptı

21 Haziran 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Siemens işbirliği ile sektör bilgilendirme toplantılarına başlayan Si-Mut Teknik, seminerlerin ilkini “Servo Motor Teknolojileri” ana başlığında Almira Otel’de yaptı. Toplantıda Si-Mut Teknik Ltd. Genel Müdürü Hüseyin Bölük ile Mühendislik Departman Sorumlusu Mehmet Veyseltepe “Servo Motor Servis Öncesi ve Si-Mut Teknik servis prosedürleri süreci” konusunda bilgilendirme yaparken, Siemens A.Ş. Kontrol Sistemleri Motion ve Drive Bölge Temsilcisi Enver Akgün de, “Yeni Nesil Servo Motor Teknolojileri” başlıklı bir sunum yaptı. Toplantıya çeşitli firmaların Ar-Ge, yatırım, bakım ve satın alma çalışanları ve yöneticileri katıldı.

Toplantı öncesi açılış konuşmasını yapan Hüseyin Bölük, tüm sektörlerde kullanılan ileri teknoloji bilgisayar destekli makinaların, elektrikli otomobil ve raylı taşıtlarda yaygın olarak kullanılan servo motorların ele alınacağı seminerlerle yatırım ve bakım maliyetlerini en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bölük, “Bilginin paylaştıkça artabilmesi için bilgi paylaşımının bireyler arası paylaşımdan öteye geçerek kurumlar arası paylaşım haline gelmesi önem arz ediyor. Bu nedenle bu tip bilgilendirme toplantılarımızı düzenli olarak sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Si-Mut Teknik olarak 2000 yılından bu yana servomotor ve spindle bakım onarım servis hizmeti verdiklerini hatırlatan Hüseyin Bölük, bu alanda Türkiye’deki ilk firma olduklarını söyledi.