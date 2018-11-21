Siesta Korupark kapılarını açtı

21 Kasım 2018

BURSA - Bursa’da kahve çeşitleri ve Akdeniz mutfağı lezzetleri ile tanınan Siesta, büyümesine yeni bir halka kattı. Siesta, misafirlerini Korupark AVM’de ağırlamaya başladı. Sami Erol ve Aykan Kurkur ortaklığında, zincir şube olarak açılan Siesta Korupark, doğum günü, toplantı, karaoke gibi çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.

İşletme ortaklarından Sami Erol, “Bünyemizde çalışan deneyimli kadromuz ile misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Siesta markası, Bursa’da çok uzun yıllardır bilinen ve tercih edilen konumda. Ziyaretçilerimiz burada kahvelerini içip yemeklerini yiyebilecek ve sevdikleriyle birlikte keyifle vakit geçirebilecek. Bursalılar artık yeni bir mekâna daha kavuştu diyebiliriz. Kahvaltı, öğle yemeği, iş yemeği, çay-kahve keyfi, akşam yemeği kısacası istenilen her saatte, ziyaretçilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.