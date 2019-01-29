‘Sıfır Atık’ projesine Bursa’dan destek

29 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olması hedefiyle çalışmalarına yön veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK Erikli Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek, bez torba üretimi yapan eğitmen ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında, 1 Ocak 2019 itibariyle naylon poşet kullanımına kısıtlama getirildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bez torba dağıtacağımızı, bu bez torbalarla naylon poşet kullanımı noktasında önemli bir ihtiyacı gidereceğimizi ve ‘Sıfır Atık’ projesine destek vereceğimizi ifade etmiştik. Erikli Kurs Merkezi’nde fedakârca bu üretimi gerçekleştiren kursiyerlerimizle bir araya geldik. Daha önce Küçükçalık firmasından temin ettiğimiz bez kumaşları, kursiyerlerimiz torbaya dönüştürüyor. Burada yoğun bir gayret ve işbirliğini görüyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, BUSMEK’in istihdama katkı sağlarken, sosyal projelere de ciddi destek verdiğini belirterek, ‘Sıfır Atık’ projesine Bursa olarak büyük destek vermekten memnun olduklarını kaydetti. Aktaş, “Üretilen 500 bin torbayı da farklı vesilelerle dağıtma imkanına sahip olacağız. Ocak başında başlayan ve Şubat sonuna kadar sürecek olan, 2 aylık hummalı bir çalışma yapılacak” diye konuştu.