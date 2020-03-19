“Sıfır Atıkla Sürdürülebilir Geleceğe’’ projesi hayata geçiyor

19 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Karacabey Belediyesi, geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve bu konuda toplum genelinde farkındalığı artırmak adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Başkan Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında, ilçemiz aktif olarak faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında sıfır atık yönetim sistemleri kuruldu. İlçe merkezine anlaşmalı firma tarafından kumbaralar konuldu. Aynı şekilde, bilindiği üzere ilçe yoğunluğunun önemli bir kısmı kırsal mahallelerde ikamet ediyor. Şimdi ilçe bütününü ele alan çalışma ile kırsal mahallelerimizde ikamet eden ve tarımla uğraşan halkımıza yönelik sıfır atık bilinci uyandırma ve sürdürülebilir ekolojik çevre için gerekli alt yapının kurulmasını sağlayarak, dönüşüm ağına kırsal mahallelerimizi de dahil edeceğiz’ dedi.

Projelerinin üç aşamalı olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ise temel amaçlarının eğitim ve bilinçlendirme, yerinde gözlem ve atıkların bertaraf edilmesi olduğunu belirtti. Dingin, sağlıklı bir gelecek için bu tür projelerin önemli olduğunun altını çizerek, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.