Sigorta acentelerinde yönetmelik sıkıntısı

06 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkan Yardımcısı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Özer, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘Sigorta Pazarını Büyütmek’ amacıyla 9 Mayıs tarihinde uygulamaya soktuğu Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin sektörde kalitenin düşmesine yol açacağını belirtti.

Türkiye genelinde 16 bini aşkın sigorta acentesinin faaliyet gösterdiğini anlatan Özer, ''Sektörde yer alan acentelerimizin 2007 yılında çıkan Sigortacılık Kanunu ile başka bir iş yapması kesinlikle yasaklanmıştır. Acenteler olarak kazancımız yalnızca acentelik faaliyetleriyle sınırlandırılmıştır'' dedi.

Sigortacılık sektöründe faaliyet gösterecek olanların en az 2 yıllık sigortacılık bölümü mezunu olması, sektörde 2 yıla kadar tecrübesi bulunması, Sigorta eğitim merkezinden eğitim alarak ardından sıvı geçmiş olma şartı olması şartları arandığını ifade eden Özer, en önemlisinin de bir sigorta acentesi İlgili kanunlara, yönetmeliklere ve sattığı ürünün genel şartına ve özel şartına haiz kişi olmasının arandığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 9 Mayıs tarihinde uygulamaya aldığı yönetmelik ile yetkisiz, mesleki bilgilere sahip olmayan kişi ve kurumların da poliçe kesmesinin önünün açıldığına dikkat çeken Özer, şöyle devam etti.

''Bu yönetmelik ne yazık ki sektöre 2007 yılından bu yana getiren kalitenin düşmesine yani 5684 Sayılı kanundan önce herkes poliçe satıyordu, tali acentelik veya prodüktör adı altında bu kişiler bilinçsiz, muafiyetli eksik teminatlı poliçeler satarak sigortalılarda mağduriyet oluşturuyorlardı, müşteriler sigortaya küsüyorlardı. şimdi yine aynı durumlar söz konusu olacaktır. Pazarın büyütülmesi ancak eğitimli, sigortacılığı kendisine meslek edinen acentelerin sigortalıları bilinçlendirmesi ile olacaktır.''

Yönetmeliğin asıl işi sigortacılık olmayan ve sattığı ürünle ilişkili olması kaydıyla mal ve hizmet satışı ile birlikte sigorta poliçesi sunulmasının yasallaştığına değinen Süleyman Özer, şunları kaydetti.

''Böylece turizm acenteleri seyahat sigortası, telefon bayileri, beyaz eşya bayileri elektronik cihaz sigortası, makine üreticisi makine kırılması sigortası, Tekne üreticisi Tekne sigortası, Emlakçı Konut sigortası, Deprem sigortası gibi ürünleri satabilecektir. Kısaca hayat ve motorlu taşıt sigortası dışında tüm branşlarda satış yapabilmelerinin yolu açılmıştır. Sigortacılık bir yardımcı meslek olarak görünecektir” dedi.

Yönetmelik ile ayrıca acente olmayan kişi ve kurumların internet sayfalarında veya mobil uygulamalarında şirket unvanı belirterek bağlantı linki vasıtası ile sigorta satışına aracılık yapmasının da önünün açıldığını da belirten Özer, “Bu şekilde yine sigorta acentelerine alternatif bir satış ağının oluşturulmaktadır. Yönetmelikte sektörü sıkıntıya sokacak birçok madde var. Yönetmeliğin iptalini bekliyoruz'' dedi.