30 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Denizbank İnegöl Şube Müdürleri ile düzenlediği basın toplantısında, TOBB öncülüğünde, Oda ve Borsaların da katkılarıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Salgının başlangıcından itibaren ekonomik ve sosyal hayatın birçok noktasında etkisini hissetmeye başladık. Bizler de bu süreçte salgınla ilgili üyelerimizi, ekonomimizi, ticaretimizi nasıl ayakta tutabiliriz, etkilenen kurum ve kişilere nasıl katkı sağlayabiliriz mücadelesi içerisindeyiz. İTSO olarak, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Her daim görüşlerimizi ve önerilerimizi aldılar, bu görüş ve önerileri Bakanlarımıza ilettiler. Çok ciddi ilerleme kaydettik. Her hafta farklı destek ve finans kaynakları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız bu sürece ciddi katkı sağlamaya devam ediyorlar. Bu mücadeleye emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.”

“TOBB öncülüğünde Odalarımız katkılarıyla daha önce defalarca yaptığımız Nefes Kredisi ile karşı karşıyayız. 27 Nisan’da süreci Rifat Başkanım ve Denizbank Genel Müdürümüz toplantı yaparak başlatmıştı. Biz de bugün toplantımız sonucunda bu süreci başlatıyoruz. Nefes kredisi çok önemli bir konu. Odalarımızın kendi bütçelerini ayırarak katkı sağlayacakları bir kredi. Ödeneklerimiz TOBB’da birleştiriliyor, TOBB’da katkı sağlayarak genel bir bütçe ortaya çıkarıyor. Bu bütçe, tüm İTSO üyelerine Denizbank aracılığıyla kullandırılacak. Kredinin bazı şartları var. Krediyi kullanacak kişi ve şirketler, İTSO üyesi olmak zorundadır. Bizden kredi talebinde bulunacağını belirterek Faaliyet Belgesi almak durumundalar. Faaliyet belgemizi vereceğiz ve üyelerimiz de belgeleriyle kredilerine başvurabilecekler. KGF destekli bir kredi olacak. Bu kredide de sigorta ve vergi borcu kâğıdı istenmeyecek.”