Sincer Ltd, Isparta Gülyağı Cİ Tescil belgesini aldı

31 Ocak 2020

ISPARTA - Isparta Ticaret Borsası tarafından markalaşma çalışmaları kapsamında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan firma temsilcisine belgesi törenle verildi.

Isparta Borsası'nda gerçekleştirilen törende konuşan Borsa Başkanı Ahmet Adar, Türk Marka ve Patent Kurumuna yapılan başvuru sonucunda 'Isparta Gülyağı'’ tescillenerek koruma altına alındığını anımsattı.

Isparta'da üretilen gülyağının markalaşmasını sağlamak ve kalitesini korumak amacıyla 2018 yılında başlatılan çalışmaların başarıyla sonuçlandığını belirten Adar, ilk Isparta Gülyağı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni borsa üyesi Sincer Gülyağı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koz.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.'ne verildiğini bildirdi.

Dünyada, Coğrafi İşaretli ürünlere olan ilginin giderek artmaya başladığını belirten Ahmet Adar, şunları kaydetti.

''Bilinirliğimizi artırmak ve ürünümüzü daha değerli satmak için bu belge çok önemli. Üreticiyi haksız rekabetten koruyor. Isparta olarak bu konuya önem vermemiz ve coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmamız gerekiyor. Borsa olarak başlatmış olduğumuz bu çalışma kapsamında Isparta Gülyağı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni aldık. Denetimler sonucu ilk belgeyi almaya hak kazanan aynı zamanda meclis üyemiz Yakup Sincer’e takdim ettik.''

Aynı duyarlılığı diğer Gülyağı üreticilerinden de beklediklerini ifade eden Adar, ''Üreticilerimizi Coğrafi İşaret Logosu kullanımı için Borsamıza başvuru yapmaya davet ediyorum. Coğrafi işaret logosunu kullanımdaki her artış ürünün katma değerinin büyümesine katkı sağlayacaktır'' dedi.

Isparta'nın dünyanın en büyük gülyağı üreticisi olduğunu ancak ürünlerin farklı isimler altında ve yabancı firmalar aracılığı ile satıldığına dikkat çeken Yakup Sincer şöyle konuştu.

''Oysa gülyağını üreten biziz ama katma değerinden başkaları faydalanıyor. Isparta Gülyağı tescili sektör için milat niteliğinde olacaktır. Akredite laboratuvarın da sağlayacağı katkı ile bizler ürünlerimizi Isparta Gülyağı adı altında satacağız. Bunun daha da yaygınlaşarak sektördeki bilinirliğimizin artmasını sağlamalıyız. Ancak bu şekilde ürünümüzü daha katma değerli olarak satabiliriz.''