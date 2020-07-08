SİNDEF’ten Sinoplulara 100 bin maske

08 Temmuz 2020

Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF), bünyesinde barındırdığı 96 dernek ile İstanbul’da yaşayan 380 bin Sinopluya 100 bin adet maske ile bin adet ayaklı dezenfektan makinesini ücretsiz dağıttı.

Kurulduğu 2005 yılından bu yana, sosyal sorumluluk projelerinde yer alan SİNDEF, COVID-19 pandemisinin baş göstermeye başlaması ile birlikte, sosyal sorumluluklarını yoğunlaştırdı. Salgına karşı, halkın sağlığının korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan SİNDEF, federasyona bağlı dernek üyelerine çeşitli iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmeler yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran, bilgilendirme hizmetini her platformda halka anlatmayı kesintisiz sürdürdüklerini belirtti. Dalkıran, SİNDEF yönetimi olarak aldıkları karar doğrultusunda, İstanbul’daki Sinop derneklerine ve Sinop’un bütün köy muhtarlarına ücretsiz maske ve temassız el dezenfektanı dağıtmaya başladıklarını ifade etti. Temassız el dezenfektanı makinelerini özel olarak ürettirdiklerini aktaran Dalkıran, bu amaçla yaklaşık 100 bin adet maske, bin adet de ayaklı dezenfektan makinesini halkın sağlığı için ücretsiz dağıttıklarını söyledi. COVID-19 döneminde, işini kaybeden ve zor duruma düşen ailelere 150 bin TL’nin üzerinde gıda yardımı da yaptıklarını kaydeden Dalkıran, Kızılay’a kan bağışını artık geleneksel hale getirerek binlerce ünite kan bağışı yapılmasını sağladıklarını dile getirdi.