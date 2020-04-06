Sınırları Aşan KOBİ'ler online eğitim programı başvuruları başladı

06 Nisan 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Habitat Derneği ve Facebook arasında bir süre önce imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek eğitimlerin toplam 4 hafta süreceği, pazartesi ve salı günleri olmak üzere haftanın 2 günü online olarak gerçekleştirileceği vurgulandı. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ’lerin istihdamda ve ticaret hacmindeki payları gün ve gün artmaktadır. İstatistiklere bakıldığında, Türkiye’de KOBİ’lerin toplam ithalatın yüzde 39,9’unu, toplam istihdamın ise yüzde 69,7’isini gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu veriler, KOBi’lerin şu anda olduğu gibi gelecekte de Türkiye ekonomisinin bel kemiği olmayı sürdüreceğini kanıtlar niteliktedir.

KOBİ’lerin artan stratejik öneminden yola çıkarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook, Habitat Derneği ve Hackquarters ortaklığında başlatılan ”Sınırları Aşan Türkiye” projesi kapsamında yürütülen Sınırları Aşan KOBİ'ler eğitim programı; KOBİ’lerimizin çağın gerektirdiği dijitalleşme seviyesine ulaşması ve yurtdışına açılarak, ithalat içerisini payını artırabilmesi için gerekli iş yönetimi ve kişisel girişimcilik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim programını hayata geçiriyor. Zengin eğitim içeriklerinin yanı sıra alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleşecek çalıştaylar ile siz de KOBİ’nizi bir adım öteye taşımak istiyorsanız, Sınırları Aşan KOBİ'ler programı tam da size göre!

Sınırlarını Aşan KOBİ’ler programı kapsamında düzenlenecek eğitimler, toplamda 4 hafta sürecek olup, Pazartesi ve Salı günleri olmak üzere haftanın 2 günü online olarak gerçekleşecektir. Katılımcıların eğitimlerin en az 6'sına katılımı zorunludur. Eğitim tarihleri ile ilgili olarak tüm başvuru sahipleri ilerleyen günlerde bilgilendirilecektir.

Toplamda 30 firmanın kabul edileceği eğitim programına son başvuru tarihi: 20 Nisan 2020, Saat 18.00'dir.

Başvurular için aşağıdaki formun doldurulması gerekmektedir.

https://form.jotform.com/200053395063952