"Sinop önemli bir turizm şehri olabilir"

18 Nisan 2018

ERCAN ÜSLÜ

SİNOP - Sinop’ta doğan ve bugün İstanbul’dan hizmet veren Yeni Yaka GYO’nun Genel Müdürü Alaattin Kara, Sinop’un, sanayinin yanısıra turizm alanındaki potansiyelinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kara, “Konaklama konusunda önemli yatırımlar yapılarak yayla turizmi geliştirilebilir. Turizm alanında daha fazla yatırım yapılmalıdır. Şehrin kalkınması için turizm bir fırsat. Ayrıca eğitim alanında da kent yatırıma oldukça açık konumda. Sinop bir öğrenci için bütün güzel imkanları taşıyor” dedi.

Şirket olarak hedeflerinin güvenli ve doğru arsa yatırımı, huzurlu ve kazançlı daire yatırımı, hızlı ve işlevsel mimarlık olarak hizmet vermek olduğunu dile getiren Kara, “Tecrübeli üretici ruha sahip kadromuzla koşulsuz müşteri memnuniyeti ve beraber kazanma ilkesiyle taviz vermeden sektördeki öncülüğümüze devam etmekteyiz. Tamamen kurumsal hizmet veren şirketimiz, kendi markasını üretmiş ve siz yatırım ortaklarımızın değerli birikimlerini ve markamızı birlikte büyütmeyi hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

Diğer taraftan 2017’nin inşaat sektörü açısından durgun geçtiğini ifade eden Kara, “Ev yatırımları beklenen kazancı getirmemesiyle birlikte arsa satışlarına olan ilgiyi arttı. Özellikle Arnavutköy ve Çatalca bölgesinde 50-60 bin liradan başlayan yatırım fırsatları oluştu” diye konuştu.