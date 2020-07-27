"Sinoplular yardımlaşarak büyüyor"

27 Temmuz 2020

Bünyesinde 96 dernek ve 380 bin üye barındıran Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF) pandemi döneminin açtığı ekonomik yaraları sarıp hızlıca iyileştirebilmek için, Sinoplu iş insanlarını ortak akıl toplantısında buluşturdu. 300’e yakın Sinoplu iş insanının katıldığı toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Konuyla ilhili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pandeminin sebep olduğu ekonomik hasar, bu hasarın giderilmesi, nasıl iyileşme olacağı, yarım kalan yatırımlar, yeni yatırım ve istihdam planlarının konuşulduğu toplantıda ilk aşamada üç önemli karar alındı. İlk karar bütün SİNDEF çatısı altında birleşen bütün Sinoplular’a yakışır bir merkezin yapılmasıydı. Bu amaçla İstanbul Avrupa yakasında SİNDEF için bir bina inşa edilmesine karar verildi. İkinci karar, Sinoplu öğrencilerin kesintisiz eğitim görebilmelerine yönelikti. Bu amaçla da Sinop Eğitim Vakfı aracılığıyla verilen bursların artırılması yönünde bir görüş oluştu ve yeni dönemde tüm Türkiye genelinde burs verilen Sinoplu öğrenci sayısının iki binin üzerine çıkarılması kararlaştırıldı. Üçüncü karar ise ihtiyaç sahibi Sinoplulara ayni yardımların sürdürülmesiydi."

"10 milyon lira Sinopluların hizmetinde"

Düzenlenen yardım organizasyonları ile yardım bütçesi yaratan SİNDEF’in kasasında şu an birikmiş 10 milyon lira bulunduğu belirtilirken, bu paranın 5 milyon lirası ile yeni binanın inşa edilmesi, 2,5 milyon lira ile eğitime desteğin sürdürülmesi ve 2,5 milyon lira ile de ayni yardımların devam ettirilmesi planlanıyor.

Toplantının ardından katılan iş insanlarına bir konuşma yapan SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran, Sinop ekonomisine yön verenlerin toplantıya gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dalkıran “Gerçekleştirdiğimiz bu ortak akıl toplantısı ile SİNDEF merkezine ilk tuğlayı da koymuş olduk. İçinde bulunduğumuz ekonomik darboğazdan, birbirimize destek olarak ve ayrı ayrı olan güçlerimizi tek merkezde yani SİNDEF logosu altında birleştirerek daha hızlı çıkabileceğimizin bilincindeyiz” dedi. Dalkıran ilerleyen süreçlerde yardımın da ötesine geçip Sinoplular’ın ülke ekonomisine katkısını artırmak için projeler geliştireceklerini kaydetti.