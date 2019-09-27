Sirena 88’e “Yılın En İyi İnovasyonu” ödülü

27 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, Sirena 88 ile Yachts France dergisi tarafından düzenlenen World Yachts Trophies 2019 ödülleri kapsamında “Yılın En İyi İnovasyonu” olarak seçildi.

Yeni amiral gemi Sirena 88 ile “Yılın En İyi İnovasyonu’’ ödülüne layık görülmekten oldukça mutlu olduklarını belirten Sirena Marine Direktörü Çağın Genç, “Sirena Marine, köklü rakipleri tarafından saygı duyulan, yüzde 100 yerli ve genç bir marka. Bu markanın CE standardında üretilebilecek en büyük teknesini Sirena 88 ile üretmiş olduk. Sirena Marine’in yeni amiral gemisi ile bu ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz’’ diye konuştu.

Sınıfının en geniş teknesi Sirena 88

Sınıfının en geniş teknesi Sirena 88, karbon fiber ile üretildi. Maksimum hızı 25 knot'a kadar çıkabilen Sirena 88'in, 9 knot'ta 2,430 deniz miline ulaşması hedefleniyor. Üstelik bu gücüne rağmen, bu boyda bir teknede rastlanamayacak bir sessizliğe de sahip. Sınıfın en geniş teknesi Sirena 88, dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover'ın imzasını taşıyor.