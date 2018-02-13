Sivas'a 12 milyon euroluk ilaç fabrikası yatırımı

Şirket Genel Müdürü Adnan Tonus, “Uzun zamandır Sivas’ta altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göz ameliyatları, ortopedi ve estetik operasyonlarda kullanılan sıvılar ve ilaç sanayi olarak yer tahsisi için Sivas’ta bulunuyoruz. 10 dönüm bir yer talebimiz var. Toplam 12 milyon euro yatırım bedelimiz var. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra nisan mayıs aylarında inşaatı başlatmış olacağız” dedi. Sivas Belediye Başkan Sami Aydın ise, “Bu sektörde Avrupa’da yıllardan beri var olan bir holding. Bu projenin bir bölümünü de Sivas’ta hayata geçirmek istiyorlar. Şehir idarecileri olarak bu projeye katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.