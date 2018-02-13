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Sivas'a 12 milyon euroluk ilaç fabrikası yatırımı

Uzun süredir Sivas’ta yer araştıran Febit Holding, kente 12 milyon euro değerinde fabrika yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

Sivas'a 12 milyon euroluk ilaç fabrikası yatırımı
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Hilal SÖNMEZ

SİVAS - Avrupa merkezli Febit Holding, Sivas’a 12 milyon euro değerinde fabrika yatırımı yapacak. Uzun süredir Sivas’ta altyapı araştırması yapan holding yetkilileri, fabrika için yer tahsisi arayışında.

Şirket Genel Müdürü Adnan Tonus, “Uzun zamandır Sivas’ta altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göz ameliyatları, ortopedi ve estetik operasyonlarda kullanılan sıvılar ve ilaç sanayi olarak yer tahsisi için Sivas’ta bulunuyoruz. 10 dönüm bir yer talebimiz var. Toplam 12 milyon euro yatırım bedelimiz var. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra nisan mayıs aylarında inşaatı başlatmış olacağız” dedi. Sivas Belediye Başkan Sami Aydın ise, “Bu sektörde Avrupa’da yıllardan beri var olan bir holding. Bu projenin bir bölümünü de Sivas’ta hayata geçirmek istiyorlar. Şehir idarecileri olarak bu projeye katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.

yatırım

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