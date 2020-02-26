Slovenya Antalya ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor

26 Şubat 2020

Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo ve Slovenya'nın Antalya Fahri konsoloso Sedat Peker, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarette Slovenya ile Antalya arasında turistik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda işbirliği kararı alındı.

Konuk Büyükelçi Seligo, Antalya’ya ilk kez geldiğini belirterek özellikle, turizm ve kültürel anlamda ilişkilerin geliştirilmesi yönünde işbirliği yapma önerisinde bulundu. Antalya ekonomisi, turizmi ve tarımıyla ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Slovenya ile hem kültürel hem de ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduklarını kaydetti. Başkan Böcek, şöyle konuştu.

'' Antalya yerli ve yabancı ziyaretçilerle birlikte 23 milyon insana ev sahipliği yapıyor. İki ülke arasında sosyal, kültürel ve ticari anlamda ilişkilerin gelişmesi yönünde gerekli işbirliğine hazırız. Antalya’da turizm açısından 700 bin geceleme var. Slovenya ile turizm, kültür, Antalya ile ilgili hangi konuda ne olursa ekibimle birlikte hazırız.''

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ziyaret anısına konuk Büyükelçi Primoz Seligo’ya üzerinde Antalya’nın tarihi ve turistik simgelerinin yer aldığı plaket takdim etti.