Slow Food Antakya’dan Barburi üzümünde bağbozumu şenliği

26 Ağustos 2020

ERAY ŞEN-HATAY

Merkezi İtalya’da bulunan ve dünya genelinde insanların temiz ve güvenli gıdaya ulaşmaları için çalışmalar yürüten Slow Food adlı sivil toplum örgütünün Antakya gönüllüleri, ‘Barburi’ üzüm çeşidinin yetiştiği bağlarda, bağbozumu şenlikleri düzenledi. Slow Food Antakya Topluluğu tarafından organize edilen etkinlik, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan 200 dönümlük ‘Antioche Bağları’nda yapıldı. Şenlik, Antioche Vine firmasına ait arazide gerçekleştirildi. Hellenistik ve Roma dönemlerinin en görkemli kentlerinden birinin Antakya olduğunu ifade eden Slow Food Antakya Topluluğu Lideri Kenan Yurttagül, “Antioche Bağları’nda; dünyada sadece Antakya’da yetişen ve çok değerli bir üzüm cinsi olan Barburi’yi yerinde ve yeni neslin daha yakından tanımasına vesile olduk” dedi.

Antioche Vine Firma Müdürü Edip Sautoğlu da Antioche’un öyküsünün 2006 ve 2007 yıllarında ilk asmaların dikilmesiyle başladığını ifade ederek, “Bağlarımızın deniz seviyesinden yüksekliği 100 metre civarında. Yılın belli aralıklarında, hakim rüzgarlar bağı serin tutuyor ve bağ hastalıklarının gelişmesini engelliyor. Toplam bağ alanı 200 dönüm civarında. Ayrıca her yıl bir miktar yeni bağ alanı kazandırılıyor” bilgisini verdi.