Şoförler Odası’ndan ‘T’ plaka ihalesine tepki

05 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Başkan Hasan Topçu konuyla ilgili 1 Ağustos 2019 tarihinde Bursa 2. İdare mahkemesine yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtıklarını, Mahkeme’nin yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi konusunda karar vermeden önce, dava süreci devam ederken böyle bir ihalenin yapılmasının hukuka aykırılık teşkil ettiğini iddia etti. Topçu, “Daha önce dolmuştan taksiye dönüşümü özendirmek için alınmış kararlar varken ve taksiye dönüşmek için sıra bekleyen dolmuş sahibi üyelerimizin varlığı bilinirken, şimdi yeni ticari taksi plakası satışı yapılması, üyelerimizin kazanılmış haklarını görmezden gelmektir” dedi.

Topçu, “Esnaflarımızın kazanılmış haklarının korunması noktasında 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyetlerini yürütmekte olan Esnaf Odası olarak üzerimize düşen sorumluluğun bir gereği olarak başlatmış olduğumuz hukuki süreci yakından takip etmekteyiz. Bu ihaleye müracaat edenlerin de esnaflarımız gibi mağdur olabileceğini düşünmekteyiz” açıklamasını yaptı.