Sokak kedileri ev sahibi oldu

10 Mart 2020

Ali Eskalen



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kendi atölyelerinde üretilen kedi evleri sokak kedilerini kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyacak.



Kahramanmaraş’ta yaşayan her canlının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği kedi evleri içerisinde kedi maması ve su bulunacak. Sokakta yaşayan canlıları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, kedi evlerini şehrin belirli bölgelerine yerleştirmeye başladı.



Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir alan olarak tasarlanan kulübeler dış hava koşullarına dayanıklı olduğu kadar estetik görünümüyle de dikkat çekiyor.