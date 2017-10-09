SolarRelax, GES'lerdeki üretim kayıplarını minimuma indirecek

09 Ekim 2017

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Güneş enerji santrallerinde oluşacak herhangi bir arıza durumunda takip sistemi için yazılım oluşturan İpek Bilgisayar, 'SolarRelax' markasıyla güneş enerji tesislerindeki üretim kaybını minimuma indirecek. Bu yazılım sayesinde GES sahipleri tesislerinde bir sorun oluşması durumunda SMS ya da e-posta yardımıyla bilgilendirilecek. SolarRelax'ın şu anda 100 MW'den fazla kurulu güç üzerinde yazılımı bulunduğu bilgisini veren İpek Bilgisayar İş Geliştirme Müdürü Vedat Çavuşoğlu, "Bu ürün ile tesiste kurulu cihazlar ile iletişime geçiyor ve verileri alıyoruz. Bu verileri kullanıcının daha rahat anlayabileceği hale getiriyoruz" diye konuştu.

30 yılı aşkın bir süredir bilişim sektöründe faaliyet gösterdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Güneş enerji santrallerinin yaygınlaşması ile beraber bu alanda kullanışlı bir takip sisteminin olmadığını fark ettik. Yılların verdiği tecrübe ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek yazılımı geliştirmeye başladık" dedi. SolarRelax adlı yazılımın sunduğu raporlama ve arıza takip imkanları sayesinde GES'lerde önemli bir açığı kapattığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Sistemde bulunan SMS uyarı sistemi sayesinde GES santrali üzerinde oluşan herhangi bir arızayı anında sistem yöneticisine iletiyor ve arızaya hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlıyor. Üretim analizi, üretim grafiği gibi pek çok özelliği olan bu sistem ayrıca bilgilendirme hizmeti sayesinde üretim kayıplarını da minimuma indiriyor. Bununla birlikte SolarRelax üzerinde tesise ait üretim durumu invertör bazında detaylı olarak tutuluyor. İstenilmesi durumunda e-posta yada SMS yolu ile günlük, aylık ya da yıllık olarak tesis sahibine iletiliyor."

Güneş enerjisi tesislerinin mevzuatlar gereği tarımsal üretime uygun olmayan yerlerde kurulduğunu anlatan Çavuşoğlu, panellerin kurulması için büyük bir alana ihtiyaç duyulması nedeniyle arsa fiyatlarının daha düşük olduğu kırsal ve yerleşim merkezlerinden uzak alanların seçildiğini hatırlattı. Bu noktada SolarRelax ile detaylı veri analizinin yapıldığını sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, bu durumun işletme giderlerine de olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.