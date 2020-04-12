Son 20 günde su tüketimi yüzde 18 arttı

12 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy’un başkanlığında online yapılan haftalık Yönetim Kurulu toplantısına; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, KSİAD Başkanı Ali Güler ile Yönetim Kurulu üyeleri telekonferans yöntemiyle katıldı.

“Küresel bir sorunla ulusal anlamda mücadele ediyoruz” diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bin 500 personel ile Mudanya’dan İznik’e, Keles’ten Gürsu’ya kadar her ilçede hayatlara dokunarak, 30 bin ekmek veya süt ve süt mamulleri, 30 bin erzak kolisi ve beraberinde de 30 bin hijyen kolisinin çok itinalı bir şekilde dağıtımın yapıldığını dile getirdi.

“Tasarruf kelimesini sıklıkla duyacaksınız”

Sanayicilerden, gelecek günlerde Bursa’da su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağına dair gelen bir soru üzerine Başkan Aktaş, “60 yeni kuyu daha açıyoruz. Son 100 yılın en kurak 5’nci mevsimi, son 15 yılın da en kurak mevsimini yaşıyoruz. Barajlarımızda doluluk oranı şuan yüzde 50 seviyelerinde. Son yağmurlar biraz rahatlattı. Yazın Bursa’yı hiçbir şekilde susuz bırakmamak için çalışıyoruz bu nedenle ilave kuyular açılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çınarcık Barajı suyunun Bursa’ya kazandırılmasıyla alakalı 3 yıllık proje ihalesini 6 aya düşürdük. Sonra ben bunu Avrupa Yatırım Bankası projesi haline getirmek istiyorum. 250-260 milyon TL’lik bir iş. Bursa’nın 30 – 40 yıl hiçbir su sorunun kalmaması demek oluyor. O çalışmayı bu dönem içinde tamamlamak en büyük hayalim. Benden ‘tasarruf’ kelimesini sıklıkla duyacaksınız. Panik havası oluşturmak için düşünülmesin. Su artık değerli. Bursa’da artık suyu daha tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Son 20 gündür su tüketimi yüzde 18 arttı. Sıkıntımız yok ama geleceği düşünerek daha tedbirli olmamız gerekiyor” yanıtını verdi.

“İşçi çıkarmaya karşıyız”

Toplantıda konuşan Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy da katılımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Aktaş, “Açıklanan rakamlar, bize Bursa’nın ve Bursalının bu işte hassas olduğunu gösteriyor. Bir gerçek daha var; üretmeli ve çalışmalıyız. Ben bir sanayici olarak söylüyorum; işçi çıkarmanın karşısındayım. Bugün işçi çıkarmak en kolayı ama yarın bana yine lazım olarak. Ben işçim ile buralara geldim, onlar varsa biz varız. Birçok sanayici arkadaşım da böyle düşünüyor. Bölgemizde üretim devam ediyor. Otomotiv firmalarının kimileri bakımda, kimileri ücretli izindeler. Ben ve birçok arkadaşım işçilikten, dişimizle tırnağımızla çalışarak buralara geldik. Bu yüzden işçi bizim için değerli ve kıymetlidir. Bölge sanayicileri olarak her zaman sosyal dayanışma çalışmalarına destek verdik. Ülke olarak birlik ve beraberliğimizin en üst seviyede olması gereken bir noktadayız. Şuan toplum olarak bu salgınla mücadele ediyoruz. Ülkemiz varsa biz varız. Yarınımız olan gençlerimiz ve çocuklarımız var. Kentin dinamikleri ve yerel yönetimler bize ne zaman ihtiyaç duyarsa desteğe hazırız” dedi.

KSİAD Başkanı Ali Güler de katılımlarından dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür ederken, bölge sanayicilerinin işçi çıkarmadığına dikkat çekti. Güler, “Gerek kendi bölgemizde gerek diğer bölgelerden konuştuğum sanayici arkadaşlar bu dönemde işçi çıkarma taraftarı değiller. Birçoğu ücretli izinlerinden kullandırıyorlar. Bu açıkçası güzel bir durum. İşçi ve işveren, hep beraber bu badireyi atlatacağız inşallah” şeklinde konuştu.