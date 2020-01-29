“Son 20 yılda hayata geçirilen tek OSB, TEKNOSAB”

29 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 2020 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, küresel ölçekte korumacılık politikalarının hızla arttığı bir yılın geride bırakıldığına işaret ederek, yaşanan tüm zorluklara rağmen Bursa’nın ekonomi performansını koruduğunu söyledi. Bursa’nın en büyük avantajının dış ticaretteki gücü olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Bursa, ekonomideki gücünün yüzde 44’ünü dış ticaretten sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 15.8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Bursa, 7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir kent. Kentimiz dünyadaki dış ticaretin daraldığı bir dönemde, 1-2 puan da olsa ihracatını artırma başarısı göstermiştir. Odamızın yürüttüğü Küresel Fuar Acentesi, UR-GE ve alım heyeti organizasyonlarımız da şirketlerimizin dış ticaret faaliyetlerine ciddi katkı sağlıyor” diye konuştu.

“Bursa’nın ileri teknoloji üretim hamlesine katkı sağlayacak”

Yeni sanayi devriminin sembolü olan TEKNOSAB ile 25 milyar dolarlık yatırım, 150 bin istihdam ve 40 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini kaydeden Başkan Burkay, TEKNOSAB’daki çalışmaların 4 yıldır hızlı bir şekilde ilerlediğinin altını çizdi. İbrahim Burkay, “TEKNOSAB, 2016 yılında tüzel kişiliğe kavuştu. 2017 yılında tahsisleri yapıldı ve 2019 sonu itibariyle alt yapısı yüzde 60-65 oranında tamamlandı. İnşallah mayıs ayında fabrika inşaatlarına başlamayı hedefliyoruz. TEKNOSAB, son 20 yılda Bursa’da kurulan ilk organize sanayi bölgesidir. Bu projenin kentimizin ileri teknoloji üretim hamlesine önemli katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin otomobili sektörün dönüşümünü hızlandıracak”

Türkiye’nin otomobilinin Bursa’da üretilecek olmasının otomotiv yan sanayi firmalarının dönüşümüne katkı sağlayacağına işaret eden Başkan Burkay konuşmasına şöyle devam etti: “Bursa, otomotiv ve yan sanayide güçlü bir alt yapıya sahip. Bu tecrübe, yerli ve milli otomobil projesinin merkezinin Bursa olmasını sağladı. Özellikle BUTEKOM çatısı altındaki mükemmeliyet merkezleri ile hem otonom hem de robotik teknolojilere çok daha yatkın bir sanayi alt yapısını Bursa’da hayata geçirecek adımlar atıyoruz. Yerli ve milli otomobil kentimize değer katacak. Bu projenini başarısı, aynı zamanda Türkiye’nin en güçlü yan sanayisine sahip olan Bursa’daki şirketlerimizin otomotiv sektöründeki yeni teknolojiye geçişlerinde dönüştürücü rol oynayacak. Birçok firmamız şu anda Gemlik’te üretime geçecek olan olan tesisin özellikle bazı yeni teknoloji ürünleriyle ilgili görüşmelere başladı. Bu adımın hem Bursa’nın hem sektörümüzün geleceği için çok önemli olduğuna inanıyorum.”