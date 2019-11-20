“Son 5 yıla oranla iyileşme var”

20 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezinde düzenlenen ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç ile Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yalçın’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, ‘Çevre Mevzuatı Uygulamaları ve Bursa’da Hava Kalitesi’ konusu ele alındı.

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yalçın, Bursa’daki Hava Kalitesine dair önemli bilgi ve verileri paylaştı. Bursa’da İnegöl dahil olmak üzere 6 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu olduğunu belirten Yalçın, 5 temel hava kirletici madde olduğunu ve bunların, kükürtdioksit, azotoksit, partikül madde (PM10), karbonmonoksit ve ozon olarak sınıflandırıldıklarını ifade etti.

Yalçın, “Partikül madde, sanayi, yakıt yanması, tarım ve ikinci kimyasal reaksiyonlardan dolayı oluşuyor. Partikül maddede sınır 40 µg/m3’tır. Bursa istasyonumuzda şu an ki partikül madde değeri yazın 71 µg/m3, kışın 92 µg/m3 ’dir. Ancak yaptığımız çalışmalarla 2015’teki rakamlara göre yüzde 20’lik bir düşüş sağladık. Hava kalitesi indeksine göre; 2018 yılı partikül madde hava kalitesi aşım verilerine baktığımızda ise Bursa istasyonumuzda iyi olan gün sayımız 23, orta kalitedeki gün sayımız 198 ve hassas gruplar için sağlıksız kalitede olan gün sayımız da 130’dur” dedi.

“Şehrin 3 tarafı OSB’lerle çevrili”

Hava kirliliğinin birçok neden olduğunu ifade eden Yalçın şunları söyledi: “Şehrimizin doğusunda Kestel, Barakfaki ve Uludağ Organize Sanayi Bölgesi var. Kuzeyinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi var. Kuzeybatısında Bursa ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi var. Batısındaysa Hasanağa, Kayapa, Çalı, Akçalar Sanayi Bölgeleri var. Yani neredeyse şehrimizin 3 tarafı da organize sanayi bölgeleriyle çevrili. Kömür kullanımı, yüksek ve rüzgarı kesen binalar, trafik yoğunluğu gibi sebepler de kirlilik sebebi. Şehrimizde hakim rüzgar yönü kuzey ve kuzeydoğudur. Güneyimizde de Uludağ olmasından dolayı kirlilik, sürekli bir döngü halinde kentimizde kalmaktadır. Son 5 yılda çok önemli çalışmalarla ciddi iyileşmeler olsa da hala istenilen seviyede değiliz.”

“OSB’lerin çevreleri tamamen ağaçlandırılmalıdır”

Eylül ayında yapılan Mahalli Çevre Kurulu’nda, ısınma kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması için 11 ilçede doğalgaza geçiş ile ilgili süreler belirlendiğini hatırlatan Yalçın, “Taksi ve dolmuş taksilerin elektrikli araca dönüşümü sağlanmalıdır. Acilen alternatif yol güzergâhları planlanmalıdır. Yeni yapılarda yüksek katlı binalar yerine, yatay yapılaşmaya gidilmelidir. Ayrıca merkezi 5 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel) yeni bacalı sanayi kurulmamalıdır, Organize Sanayi Bölgesi çevreleri tamamen ağaçlandırılmalıdır, kömür kullanımı azaltılmalı ve doğalgaza geçilmesine destek verilmelidir, bina yıkım çalışmalarında sulu perdeleme sistemi kullanılarak tozun tutulumu sağlanmalı ve metro yaygınlaştırılarak sefer sayıları arttırılmalıdır” diye konuştu.