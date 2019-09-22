Son 6 yılda 1.300 firma ihracatçı kimliği kazandı

22 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu üyeleri, yaz döneminin ardından gerçekleştirdikleri ilk etkinlikte Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı ağırladı.

Açılışta konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “Türkiye ekonomisinin, 2018 Ağustos ayında başlayan döviz dalgalanması neticesinde aldığı bir biçim var. Eski yaşadığımız 30 yıllık krizlere nispetle farklı tarafı şudur ki; burada bir dip nokta bulunur aynı ivmeyle yukarı çıkılırdı. Ancak bu kez öyle olmadı. Ülkedeki iç ve dış siyasetteki dengelerin bunda tesiri olduğu da muhakkak. Mayıs ayından bu yana gerek hükümetimizin aldığı bazı tedbirler, gerekse de daha kötü manipülatif hareketler olmayacağı ihtimalinin insanımızda oluşturduğu hava, olumlu bir ortam oluşmasına sebebiyet verdi. Yavaş yavaş düzeleceğine olan inancımız tamdır. Tabi krizler içerisinde fırsatlar da barındırır. Kendi maliyetlerimizi tekrar gözden geçirmek, Ar-Ge ve inovasyona biraz daha ağırlık vermek ve elbette ki farklı pazarlar aramak için daha gayretli olmamız gerekiyor” dedi.

MÜSİAD’ın gelecek etkinliklerine de değinen Alpay, “15 Ekim tarihinde Şube üyesi arkadaşlarımızla Katar-Malezya ve Singapur iş gezimiz var. 1-3 Kasım tarihleri arasında Bursa Şubemiz, 8 yıl aradan sonra Genel İdare Kurulu toplantısına ev sahipliği yapacak. 27 Kasım’da da 2 yılda bir yapılan MÜSİAD Vizyoner toplantımız bu yıl ‘Dijital Gelecek’ temasıyla yapılacak. Yeni dönemde Bursa’da MÜSİAD rüzgarı estirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Ekonomide yapısal dönüşümü tamamlamalıyız”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa ve ülke ekonomisinin yanı sıra, BTSO’nun projeleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. İbrahim Burkay, dünya ticaretinde 2008 krizinin etkilerinin sürdüğünü belirterek, “Geride kalan süreçte bölgesel siyasi krizler ve ülkeler arasındaki ticaret savaşları küresel pazarlardaki rekabete yeni bir boyut kazandırdı. Bu global ve bölgesel etkilerin yanı sıra Türkiye’nin kendisine özgü yapısal sorunlar nedeniyle ekonomik ve finansal zorluklarla karşı karşıya kaldık. Ülkemizin sürdürülebilir ve kaliteli bir büyüme hamlesi için nitelikli sanayinin önemi bir kez daha ortaya çıktı” değerlendirmesini yaptı.

“Ortak akılla şekillenen projeler Bursa’ya değer katıyor”

Bursa’daki dönüşüm hamlesi için 2013 yılında ortak akılla kurgulanan 16 makro proje belirlediklerini ifade eden İbrahim Burkay, şöyle devam etti: “Ülkemizin hayal ettiği değişimi kentlerden başlatmak adına TEKNOSAB, BUTEKOM, MESYEB ve Model Fabrika başta olmak üzere bölgemize değer katan makro düzeyde 40 proje hayata geçirdik. Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz UR-GE projelerimizin sayısı 30’a ulaştı. Bu projelerde yer alan firmalarımızın sayısı 600’e yükseldi. Küresel Fuar Acentesi ile dünyanın dört bir yanındaki prestijli fuarlara 6 bini aşkın üyemiz katıldı. Ticari Safari ile Bursa’da gerçekleştirdiğimiz alım heyetleriyle 24 bin yabancı alıcıyı kentimizde ağırladık. Tüm bunların sonucunda Bursa, 15 milyar dolarlık rekor ihracata, 6 milyar dolarlık dış ticaret rakamına ulaştı. Son 6 yılda 1.300 firmamız ihracatçı kimliği kazandı. Ülke olarak içinde bulunduğumuz zorluklara rağmen Türkiye’deki en önemli saha araştırmaları arasında bulunan Bursa’da İlk 250 Firma Araştırması’nda da ortaya çıkan tabloya göre firmalarımız, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatta örnek başarılar yakaladı.”

“Bursa Büyürse Türkiye Büyür, realiteye dönüştü”

Türkiye’nin yeni sanayi stratejisi doğrultusunda yüzde 16,5 düzeyinde olan milli gelirdeki imalat sanayi oranını 2023’te yüzde 21’e yükseltmeyi hedeflediğini vurgulayan Başkan Burkay, “Bursa’da ise imalat sanayinin kent ekonomisi içindeki payı yüzde 46 seviyesinde. Sanayi alanlarımızın mevcut yüzölçümü içindeki payı binde 8 düzeyinde. Bu oran OECD ortalaması arasındaki yüzde 2,5 payın çok altında kalıyor. Bursa ve Türkiyemizin ufku, doğayla barışık, yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip, modern altyapı imkanlarını barındıran mekansal planlama vizyonu ile kurgulanmış sanayileşme ve bunun getirdiği katma değerli üretim modeliyle gerçekleşebilir. ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ realitesi de bu çerçevede realiteye dönüştü” dedi. Başkan Burkay, iş dünyasının yatırım ve büyüme performansının devam etmesi noktasında açıklanan ‘2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ ve ‘İhracat Ana Planı’nın çok önemli bir vizyonu yansıttığını belirterek, ekonomi yönetimi tarafından faiz indirimleriyle birlikte finans ve yatırım teşvik paketlerinin de artırılarak sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Etkinlik sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay tarafından, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür hediyesi takdim edildi.