Soral, mimar ve mühendis iş insanlarıyla bir araya geldi

02 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Programın açılış konuşmasını yapan BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, BUMİAD’ın 10 yıl önce 24 kurucu üyeyle kurulmuş olan önemli bir dernek olduğunu söyledi. Bozdemir, “Hedefi mimar, mühendis olan iş insanlarını bir araya getirip, değer üretmek ve tecrübelerini paylaşma amacındaki BUMİAD, kuruluşundan bu yana Bursa’da gündem belirleyen bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. BUMİAD Akademi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz toplantılar ile Türkiye ve Bursa gündemine dair konuları, önemli konuklarımızla değerlendiriyor ve bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

‘Türkiye’nin Gelecek 20 Yılı’ konulu sunumuyla BUMİAD üyeleriyle bir araya gelen Kalkınma Ekonomisti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Geçmiş Dönem Program Müdürü ve Yazar H. Bartu Soral, son yıllarda dünyada yaşanan değişime ve ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşına değindi.

Programda ayrıca, BUMAD ailesine katılan yeni üyeler Mehmet Dikicioğulları ve Onur Altuntaş’a da katılım sertifikaları takdim edildi.