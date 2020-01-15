Sosyal Girişimcilik Eğitimi verildi

15 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal Inovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (SKYÇD), TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında Bursa’da sosyal girişimcilik eğitimi düzenlendi. Bursa’daki eğitim; temmuz ayında Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirilen #TSGA Sosyal Girişimcilik Eğitmen Eğitimi’ne katılan, farklı yerel kurumlarda çalışan 5 Bursalı eğitmen tarafından gerçekleştirildi.

Projenin iştirakçi ortaklarından Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin ev sahipliğinde verilen ve iki gün süren eğitimde 25 katılımcı; sosyal inovasyon, sosyal girişimciliğin farklı modelleri, sosyal etki, gelir ve iş modeli geliştirme gibi sosyal girişimciliğin olmazsa olmazı olarak kabul edilen alanlarda bilgilendirildiler. Formel olmayan eğitim metotlarının kullanıldığı eğitimlerde katılımcıların sosyal girişimcilik potansiyellerinin geliştirilmesi, bu alana dair farkındalıklarının artırılması ve akıllarındaki sosyal girişimcilik projelerini gerçekleştirmek için aradıkları desteğe erişecekleri yolları keşfetmeleri hedeflendi.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi kapsamında daha önce Kayseri, Gaziantep, Van ve Samsun’da gerçekleştirilen sosyal girişimcilik eğitimleri; Bursa’da düzenlenen son eğitimle tamamlanmış oldu. Bu illerde, ileriki günlerde aynı eğitimlerin tekrarlanması planlanıyor.