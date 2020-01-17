Sosyal Uyum Çalıştayı’nın 16’ncısı Bursa’da yapıldı

17 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında bulunan yabancılarla ev sahibi toplumun sosyal uyumunu arttırmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı personeline yönelik düzenlenen çalıştaya; Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat, İl Müftü Vekili Ömer Ayan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nevzat Gültekin, İl Göç İdaresi Müdürü İsmail Fatih Tüzen, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Pictes Proje Koordinatörü Haluk Yıldız katıldı.

3.6 milyon Suriyeli’nin Türkiye’de yaşadığını belirten Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat, “Bunların yanı sıra Türkiye’nin bir cazibe merkezi haline gelmesi ile birlikte bugün itibarı ile sayıları 1 milyonu aşmış olan ikamet izni sahibi insan ve 100 bini aşmış olan çalışma izni sahibi insan yaşamını sürdürmek için Türkiye’yi seçmiştir” dedi. İl Göç İdaresi Müdürü İsmail Fatih Tüzen ise Suriyeliler üzerinden üretilen kara propagandalara rağmen kurumun sabır ve özenle uyum çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Pictes Proje Koordinatörü Haluk Yıldız da Bursa’da bugün e-okul’a kayıtlı 34 bin yabancı öğrencinin karne aldığını ifade ederek 34 binin içerisinde 28 bin öğrencinin Suriyeli olduğunu bildirdi. Yıldız, “Türkiye genelinde okula gitme oranlarına baktığımızda yaklaşık yüzde 63’ü okula gidiyor. Bursa ilinde e-okul sistemine kayıt oranı ise yüzde 67. Bursa hemen hemen Türkiye ortalamasının üstünde ve okullaşma oranında da en üst sırada” açıklamasını yaptı.

Programda, Yabancıların Sosyal Uyumları ve Doğru Bilinen Yanlışlar, Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri, Yerel Düzeyde Koordinasyon Mekanizmaları, Yabancıların Din Hizmetlerinden Etkin Faydalanması ve Yönlendirme Mekanizması, Yabancıların Uyum Güçlükleri, Nedenleri ve Saha Gözlemleri, Yabancı Öğrencilerin İş ve İşlemleri konularında bilgilendirme sunumları yapıldı.