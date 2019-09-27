Spor ve doğa tutkunları Bursa’da bir araya geliyor

27 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri etkinliğinde spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek.

Türkiye’nin en büyük etkinliklerinden biri olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri’nde; dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, fotoğrafçılık, tenis, bocce, kanyon ve atletizm gibi bir çok branş hem tanıtılacak hem de katılımcılara yerinde deneme fırsatları sunulacak. Hüdavendigar Kent Parkı’nda 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak etkinlikler kapsamında 49 farklı kamu kurumu, spor kulübü ve spor topluluğu gün boyunca sürecek tanıtım faaliyetlerinin yanında her yaştan vatandaşların izleyerek, öğrenerek ve deneyerek tecrübe edinebileceği faaliyetler gerçekleştirilecek.

Ana konsept: Apollo Kelebeği

Bu yıl gerçekleştirilecek etkinliğin ana konsepti ise Uludağ’ın endemik türü olan Apollo Kelebeği olarak belirlerdi. Tüm dünyanın peşinde olduğu fakat nesli tükenmek üzere olan bir Uludağ güzeli olan Apollo Kelebeğini görenlerin sayısı giderek azalıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında Uludağ’ın eşsiz çayırlarında kol gezen Türkiye’nin en büyük kelebeği Apollo, sahiplenmeyi ve korunmayı bekliyor. Apollo Kelebeğinin korunmasına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl ki konsept Apollo Kelebeği olarak belirlendi.

Dolu dolu bir hafta sonu

Söyleşi, konser, spor tırmanış temel eğitimi, spor tırmanış yarışması, oryantiring yarışması, labirent oryantiring etkinlikleri, mini golf, macera parkuru, canlı langırt, motor sporları gösterileri, tenis, geleneksel ve modern okçuluk etkinlikleri, temel rafting eğitimi, kano yarışması, amatör telsiz eğitimi, arama ve kurtarma tatbikatları, bisiklet ile yavaş gitme yarışması, bisiklet engel yarışması, sokak oyunları etkinliği, kamp, karavan ve izcilik faaliyetlerinin tanıtımı, bocce etkinlikleri, sağlıklı yaşam koşusu ve jimnastik etkinlikleriyle Bursalılar hafta sonunu dolu dolu geçirecek.

Dünyaya duyurulacak

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Bursa Şubesi tarafından yapılacak çalışma kapsamında ise belirlenen telsiz kodu olan TC16DOGA kodu ile 4. Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri dünya amatör telsizcilerine duyurulacak ve etkinlik kapsamında bilgi verilecek. Mustafakemalpaşa Dağcılık Kulübü’nün koordinasyonunda gerçekleşecek spor tırmanış yarışması ise Hüdavendigar Kent Parkı Spor Tırmanış Duvarı’nda gerçekleşecek. 8-9, 10-11 ve 12-13 yaş grubunda erkek ve kadın sporcuların katılım sağlayabileceği yarışmanın kayıtları etkinliğin gerçekleşeceği gün olan 6 Ekim 2019 tarihinde saat 10:00 itibariyle düzenleme kurulu tarafından etkinlik mekânında alınacak.

Bisiklet sporuna özel etkinlikler

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’nin koordinasyonunda gerçekleştirilecek bisiklet sporu etkinlikleri kapsamında etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara güvenli sürüş eğitimi verilecek. Bununla birlikte bisiklet ile yavaş gitme yarışması ve dağ bisikleti engel yarışında da her yaştan vatandaşlarımız macera dolu anlara tanık olacak. Bu yarışmaların kayıtları ise etkinlik mekânında düzenleme kurulu tarafından alınacak.