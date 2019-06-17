Ssid Global, BT Vizyon Kayseri Toplantısı'na katıldı

17 Haziran 2019

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Bilişim sektörünün önemli firmaları ile müşterileri bir araya getiren BT Vizyon Anadolu Toplantıları Kayseri'de yapıldı. Toplantıya katılan firmalar arasında Ssid Global de yer aldı.

Yaklaşık 22 yıllık tecrübe ile 2 kurucu ortak tarafından inşa edilen bilişim firması olan Ssid Global müşterilerine; server çözümleri, backup çözümleri süreç yönetimi, iş zekası raporlama, verimlilik yönetimi ve teknolojik çözümler sunuyor. BT Vizyon Toplantıları kapsamında Kayseri'de bulunan Ssid Global Kurucu Ortağı Serkan Yücesan, “Çalışma arkadaşlarımız ile tüm projelerimizde firmanın işini en kolaya indirmek ve firma sahibinin öz sermayasini en verimli şekilde çalışanlarına kullandırılmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Ssid Global olarak konusunda yetkin, profesyonel danışmanlık yapan, günümüzün teknolojik trendlerini takip eden ve uygulayan kadromuzu 22 yıllık profesyonel tecrübemizle harmanlayıp müşterilerimize sunuyoruz. Mesleki deformasyonlardan uzak durarak farklı sektörlere hizmet vermeyi ve tüm sektörlere müşteri odaklı çözüm ortağı olarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Elde etmiş olduğumuz bilgi birikimini firma ihtiyaçlarına göre en verimli hale getirerek, geleceğe uyum sağlama vizyonu ile adımlar atıyoruz. Ayrıca firmamız uzman ve teknolojik gelişmeleri takip eden ekibi ile firmaların ihtiyacı olan teknolojik hizmeti kurumsal süreç yönetimi uygulamalarında network alt yapı danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede sunuyor” dedi.