Stratejik ürün buğday ekim alanları daralıyor

11 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret Borsası'nda (ATB) Hasat Öncesi Hububat Sektörel Analiz Toplantısı düzenlendi. Koronavirüs salgının buğdayın önemini bir kere daha anımsattığını belirten ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, şunları kaydetti.

''Bu salgın döneminde insanların yaptığı ilk iş markete giderek un, bulgur ve makarna almak oldu. Buğday bizim için temel besin maddesidir.Borsa olarak buğdayda verim ve kaliteyi artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Yeni hasat dönemi üreticimize ve ülkemize hayırlı olsun.''

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar da, koronavirüs salgınının buğdayın insanlık için ne kadar stratejik bir ürün olduğunu gösterdiğini söyledi. Buğdayın son derece sağlıklı, gerekli, stratejik bir ürün olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akar, buğday ekim alanlarının daraldığını bildirdi. Akar, şöyle konuştu.

''Bu kadar önemli bir ürünün ekim alanları her geçen yıl daralıyor. 2000 yılında 9.4 milyon hektar alanda buğday üretilirken, 2015 yılında bu alanın 7.8 milyon hektara düştü. 2019 yılında ise 6.8 milyon hektara kadar geriledi. Buğday ekim alanımız 2000’den bu yana yaklaşık 3 milyon hektar azaldı. Stratejik olan ürünün ekim alanının azalması kaygı verici. Buğday üretim alanı azalıyorsa birim alandan elde edilen verimin artırılması gerekir. Türkiye’nin dekar başına elde ettiği verim düşük.Kaliteli hammadde ürettiğimiz gün hem çiftçi hem sanayici mutlu olacaktır. Yurtdışından buğday ithaline gerek kalmayacaktır.''

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdür Yardımcısı Mustafa Soysal ise ''Hasatta dane kaybı en büyük sorun. Kayıp kontrol altına alınmalı. Hasat sırasında dane kaybı oranı maalesef yüzde 2 düzeyinde. Biçerdöverciler hasat yapılırken daha hassas davranmalı, mahsulü kaybetmeden ambara koymalıyız'' dedi.

ATB Meslek Meclis Üyesi Nuri Büyükselçuk, açıklanan buğday alım fiyatlarının tatmin edici olduğunu kaydetti. Alım fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 22 artış olduğunu ifade eden Büyükselçuk, ''Açıklanan enflasyonun 2 katı kadar bir artış söz konusu. Sanayici buğday fiyatının artmasına sevinir. Çünkü üretici para kazanırsa daha çok üretir'' dedi. Toplantıda özetle şu görüşlere yer verildi.

''Buğdayda erken hasatta büyük sorunlar var. Biçerdöverci bir an önce buğdayı biçip gitmek istiyor. Erken hasat buğdayda kaliteyi düşürüyor. Sap almak kaygısıyla topraklı biçim yapılıyor Hasatta biçerdövercilere büyük sorumluluk düşüyor.

Antalya’da buğday ekim alanları azalıyor. Çiftçinin girdi maliyetleri azaltılarak tekrar üretime döndürülmesi gerekiyor. Daralan ekonomide tek çıkış yolu tarım. Girdi maliyetleri azaltılarak çiftçi üretime yönelebilir.''