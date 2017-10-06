Stroton, yeni tesis ile galvanizli iskele üretimine başladı

06 Ekim 2017

EPS yalıtım levhaları ve yapı kimyasalları ürettiklerini söyleyen Stroton Yapı Kimyasalları ortaklarından Ömer Karadeli, bu yıl devreye aldıkları tesislerinde Strolift markasıyla galvanizli iskele üretimine başladıklarını bildirdi. Yeni tesislerinin getirdiği iş hacmiyle iç pazardaki paylarını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini ifade eden Karadeli, "Bu yılın ilk yarısında kapasite ve ciroyu yüzde 150 artırdık. Fabrikamızda 24 saat esasına göre çalışmaya başladık. Makina parkına eklediğimiz CNC makinelerla de iç dekorasyon ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz. Makine parkına yeni enjeksiyon makineleri ve kalıplar ekliyoruz" dedi.

Yalıtım levhaları ve yapı kimyasallarında geniş bir yelpazelerinin bulunduğunu belirten Ömer Karadeli, Ar- Ge çalışmaları sonucunda her yıl ürün gamlarına yenilerini eklediklerini ifade etti. Karadeli, "Taşyünü sistemlerinde Strowool markası ile TS 13500 (ETİCS) sistem belgesini aldık. Strodeck markalı EPS asmoleni de CE belgeli üretiyoruz" diye konuştu. Yeni tesislerini TSE'ye uygun, güvenlikli galvanizli iskele sistemleri üretecek şekilde planladıklarını aktaran Karadeli, "Modern makinelerle üretim parkını kurduk. Kısa vadede tam otomatik üretim hattı, orta vadede de robotik sistem hattı kurmayı planlıyoruz" dedi.

Öte yandan tesisteki üretim için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldılarını belirten Ömer Karadeli, "Üretimi ulusal ve uluslararası mevzuatların gerektirdiği şartları yerine getirerek yapacağız. Ayrıca, iskele üretim standardı olan TSEN 12810-1 ve Kaynak İmalatı Kalite Yönetim Sistemi olan ISO 3834-2 belgeleriyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlandı" diye konuştu. Güvenlikli iskele üretiminde inşaat firmalarının yenilenen ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracaklarını söyleyen Karadeli, "Bölge ihtiyaçlarını karşılamamızın yanı sıra yurt genelinde ve global pazarda yer almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Agrega tesisiyle hammaddeyi karşılıyoruz"

2015 yılında kurdukları agrega üretim tesisi ile yapı kimyasallarında kullandıkları hammadde ihtiyaçlarını, kendilerinin karşılamaya başladığını belirten Ömer Karadeli, ihtiyaç fazlasını da pazara sunacak noktaya geldiklerini belirtti. Karadeli, "Bugün itibarıyla 250 kişiyi istihdam ediyoruz. Kuzey Irak, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan başta olmak üzere 11 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl sonuna kadar yapacağımız yatırımlar ile iç pazardaki ciromuzu yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz" dedi.